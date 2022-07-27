Освобождение Мариуполя: мэр города оценил сроки и рассказал о планах (видео)

На восстановление понадобятся большие средства, но подготовку начнут уже скоро

Город, много недель подряд сопротивлявшийся захватчикам, чьи защитники стали символом несокрушимости, а место где они оборонялись — "Азовсталь" — синонимом выносливости, Мариуполь может возродиться уже через десять лет. В это верит мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он считает, что уже зимой украинские войска освободят город от российских захватчиков.

В интервью изданию "Буквы" он отметил, что уже работает в этом направлении — в планах создание каталога архитектуры, чтобы сами мариупольцы выбрали ту часть города, которую будут восстанавливать первой. Для этого привлекают и новых партнеров.

Уже запланировано выделение ими четырех миллионов евро на формирование плана. Не дожидаясь, пока от россиян освободят город, планируется произвести предварительную оценку разрушений и посмотреть, что понадобится для восстановления. Деоккупация, по мнению Бойченко, придется на декабрь-январь — рубеж текущего и 2023 года. После этого оценку разрушений проведут уже в городе и начнут возрождение. За 10 лет планируется восстановить половину города – на это понадобится около 14 миллиардов евро.

Разрушение Мариуполя и кражи россиян

Бойченко рассказывает, что ни один человек извне не попадал в город и не видел его состояния — он сожжен на 50%. Из 2600 многоэтажек выжжены дотла 1356. Как и фашисты во Вторую мировую, оккупанты вывозят все, что можно украсть — троллейбусы, медицинское оборудование, фонтан и даже детские площадки и школьные принадлежности. Многое из этого везут на ранее оккупированную территорию Донецкой области как подарок от россии.

Сейчас в городе людям негде жить, россияне заняли под администрации часть уцелевших домов, цены — заоблачные, а связи почти нет. Оккупанты делают все, чтобы скрыть свои преступления, даже готовы извратить трагедию в Драмтеатре, мол, там не было людей, а виновны — украинские военные. Это при том, что международное расследование и опрос свидетелей показали нацеленность атаки россиян.