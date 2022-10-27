Путін: на відміну від Заходу, ми в чуже подвір’я не ліземо

Глава кремля зробив суперечливу заяву

У четвер, 27 жовтня, на 246-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент росії володимир путін зробив дивний випад на адресу цивілізованого світу.

Глава кремля на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" заявив, що саме Захід "лізе у чуже подвір’я", передає ТАСС. При цьому путін, схоже, забув додати, що саме армія рф вторглася в Україну.

"Ніхто ніколи не зможе диктувати росії, яке суспільство і на яких принципах будувати. Традиційні цінності — не фіксований звід постулатів, їх не можна нав’язати, вони в кожній країні неповторні, на відміну від неоліберальних. росія на відміну від Заходу в чуже подвір'я не лізе", — заявив путін.

Нагадаємо, після візиту путіна на полігон у Рязанській області в мережі з’явилися чутки, що зі "снайперки" стріляв не голова кремля, а його двійник.

Раніше повідомлялося, що на тлі продовження ядерного шантажу путін провів тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками. Удари в рамках навчань завдавали по полігону "Кура" на Камчатці.