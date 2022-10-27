Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфа":

У середу, 26 жовтня, російський диктатор Путін видав нову серію божевільних висловлювань про Україну.

Серед іншого, заявив, що Україна стала інструментом зовнішньої політики США, "практично втратила суверенітет", що Штати нібито використовують нашу країну "як таран проти росії", що в Україні "формується чорний ринок зброї, є ризик попадання до рук зловмисників переносних зенітних ракетних" комплексів та високоточної зброї". За прикладом Шойгу та Герасимова – видав марення про нібито плани України щодо використання "брудної бомби".

Мені здається, вже давно настав час перестати реагувати на те, що заявляє Путін. Те, що він говорив і каже – більше нагадує якесь самозаспокоєння. Щоб це почули та прочитали в самій Росії. А Україні та союзникам, включаючи США, треба робити свою справу – протистояти російській агресії, демонтуючи путінський режим та всі неоімперські устремління країни-агресора.

Від заяв Путіна нічого особливо не зміниться. І так зрозуміло, що Росія продовжить тероризувати нас тими можливостями, яких у неї, на жаль, поки що достатньо.

Як на мене, Путін уже має бути умовно нецікавим – ні США, ні Україні. Досить згадати те саме офіційне рішення української РНБО та президента, що з Путіним ніхто переговорів вести не має наміру.

У цьому контексті, гадаю, слід рухатись і керівникам інших цивілізованих країн. За великим рахунком, спілкуватися з росією можуть лише ті країни, які підтримали її під час голосування Генасамблеї ООН, коли приймалася резолюція про засудження спроб Росії анексувати чотири області України. Тоді на бік Росії стали лише Білорусь, Сирія, Нікарагуа та КНДР (Північна Корея).

Якби всі цивілізовані держави рухалися саме в цьому напрямі – реальній ізоляції путінського режиму та Росії загалом – перебування Путіна при владі завершилося б набагато швидше.