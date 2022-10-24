Ми розбираємося: головний розвідник України цікаво відповів, чи живий путін

Чутки про можливу смерть путіна ходять вже дуже давно

Ряд поразок росії в Україні однозначно змусив пом’якшитися президента росії володимира путіна, проте поки що рано говорити про його смерть.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловився в інтерв’ю "Українській правді".

Буданов підтвердив слова президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, що путін став м’якшим.

"Звичайно став м’якшим, коли в тебе залишилося 13% ракет з початку повномасштабної війни, коли в тебе загинуло понад 60 тисяч людей і втричі більше поранених, коли наносяться удари, коли нема чим воювати. Коли ти починав переможну "спецоперацію" для себе, а ввійшов у мобілізацію, коли тебе не сприймають уже ніде у світі і всі сміються з "другої армії світу", — підкреслив Буданов.

Також він з усмішкою відповів на запитання, чи були у нього доповіді, що путін вже міг померти: "Ми з усією ситуацією розбираємося. Не поспішайте. Якщо знати все наперед, буде нецікаво жити далі".

За словами Буданова, зараз є три можливі претенденти на пост президента рф після путіна:

екс-президент і заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв;

міністр сільського господарства дмитро патрушев;

заступник голови АП сергій кирієнко.

Однак, вважає голова ГУР, у медведєва немає шансів, як і у патрушева, якого просуває передусім його батько секретар Радбезу рф микола патрушев.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Буданов спрогнозував сумний кінець Кримському мосту.