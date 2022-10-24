Ми розбираємося: головний розвідник України цікаво відповів, чи живий путін
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Чутки про можливу смерть путіна ходять вже дуже давно
Ряд поразок росії в Україні однозначно змусив пом’якшитися президента росії володимира путіна, проте поки що рано говорити про його смерть.
Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловився в інтерв’ю "Українській правді".
Буданов підтвердив слова президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, що путін став м’якшим.
"Звичайно став м’якшим, коли в тебе залишилося 13% ракет з початку повномасштабної війни, коли в тебе загинуло понад 60 тисяч людей і втричі більше поранених, коли наносяться удари, коли нема чим воювати. Коли ти починав переможну "спецоперацію" для себе, а ввійшов у мобілізацію, коли тебе не сприймають уже ніде у світі і всі сміються з "другої армії світу", — підкреслив Буданов.
Також він з усмішкою відповів на запитання, чи були у нього доповіді, що путін вже міг померти: "Ми з усією ситуацією розбираємося. Не поспішайте. Якщо знати все наперед, буде нецікаво жити далі".
За словами Буданова, зараз є три можливі претенденти на пост президента рф після путіна:
- екс-президент і заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв;
- міністр сільського господарства дмитро патрушев;
- заступник голови АП сергій кирієнко.
Однак, вважає голова ГУР, у медведєва немає шансів, як і у патрушева, якого просуває передусім його батько секретар Радбезу рф микола патрушев.
Як повідомляв "Телеграф", раніше Буданов спрогнозував сумний кінець Кримському мосту.