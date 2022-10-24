Рус

Руйнування дуже серйозні: Буданов спророкував сумний кінець Кримському мосту

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7587
Кирило Буданов спрогнозував, що Керченському мосту прийде кінець Новина оновлена 24 жовтня 2022, 07:58
Кирило Буданов спрогнозував, що Керченському мосту прийде кінець

Насправді ця конструкція нікому не потрібна

Кримський міст, який постраждав внаслідок "бавовни" на початку жовтня, врешті-решт буде знищено.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Він поки не став відповідати, що точно сталося з Кримським мостом, проте нагадав, що президент України Володимир Зеленський натякав на причетність до цього російських силовиків, і що звинувачення рф на адресу України висміяли навіть лояльні ЗМІ у Китаї.

"Можу лише сказати, що Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань. Цей міст – один із символів "русского мира". Крейсер "Москва" пішов на дно, Кримський міст фактично теж. Це все знаки, які говорять про те, що не так уже й довго цьому режиму залишилося", — наголосив Буданов.

Також він додав, що в результаті ця конструкція буде знищена.

"Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна", — підсумував голова ГУР.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у ФСБ росії оприлюднили своє "розслідування" події на Кримському мості, де замовником назвали самого Кирила Буданова.

Теги:
#Крим #Кримський міст #Кирило Буданов