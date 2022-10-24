Руйнування дуже серйозні: Буданов спророкував сумний кінець Кримському мосту

Насправді ця конструкція нікому не потрібна

Кримський міст, який постраждав внаслідок "бавовни" на початку жовтня, врешті-решт буде знищено.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Він поки не став відповідати, що точно сталося з Кримським мостом, проте нагадав, що президент України Володимир Зеленський натякав на причетність до цього російських силовиків, і що звинувачення рф на адресу України висміяли навіть лояльні ЗМІ у Китаї.

"Можу лише сказати, що Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань. Цей міст – один із символів "русского мира". Крейсер "Москва" пішов на дно, Кримський міст фактично теж. Це все знаки, які говорять про те, що не так уже й довго цьому режиму залишилося", — наголосив Буданов.

Також він додав, що в результаті ця конструкція буде знищена.

"Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна", — підсумував голова ГУР.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у ФСБ росії оприлюднили своє "розслідування" події на Кримському мості, де замовником назвали самого Кирила Буданова.