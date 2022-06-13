Медіаексперт та колишній заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін спеціально для "Телеграфу"

На день росії, який у країні-агресорі відзначають 12 червня, відбулася низка протокольних заходів, у яких взяв участь і володимир путін, звернувшись до росіян по телебаченню. Проте, сюрпризом стала активність та посилення присутності в медіа першого заступника глави Адміністрації президента рф Сергія Кирієнка, до якого наприкінці 90-х років прикріпилося прізвисько "кіндер-сюрприз" у зв’язку з надзвичайно молодим віком у момент призначення на посаду прем’єр-міністра росії.

В останні дні медіа тільки й кажуть, що про дії та наміри Сергія Кирієнка, який став новим куратором окупованих територій.

А в день росії на російському пропагандистському сайті "Известия", який входить до складу Національної Медіа-Групи, очолюваної Аліною Кабаєвою, з’явився текст звернення Сергія Кирієнка до росіян та жителів окупованих регіонів України (текст доступний у сервісах архіву інтернету та кеші Google).

У деяких російських телеграм-каналах з’явилася інформація про нібито злам федерального засобу масової інформації зловмисниками. Проте, принаймні, текст цієї публікації дуже точно відображає амбіції Кирієнка отримати посаду президента росії після відходу путіна, на хвилі народного піднесення після нової анексії, як це було у 2014 році.

Кирієнко повністю підтримує наратив путіна про імператора Петра I, який, нібито, був збирачем російських земель.

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Очевидно, Кирієнко порівнює себе у своєму поводженні з Катериною Другою, спадкоємицею російського престолу, якій приписують знищення козацької вольниці, приєднання та адміністративне управління півднем України. Таким чином, Кирієнко пропонує себе на роль наступника путіна, як Катерина ІІ була, умовно, наступницею традицій Петра І-го.

Амбіції Кирієнко-Катерини йдуть набагато далі півдня України. Він загрожує заходу ядерною війною, змушуючи погодитися з ініціативою Сі Цзіньпіня щодо "Глобальної безпеки". В іншому випадку, за його словами, пожежа може спалахнути і на Тайвані, і в Середземному морі, де активізувався конфлікт Туреччини та Греції за окремі острови.

За словами російського політолога Валерія Солов’я, путіну вже давно пропонували варіант із достроковими виборами президента в росії, оскільки і здоров’я путіна та настрій соціуму динамічно погіршуються.

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Однак путін дуже боїться, що показна лояльність його міньйонів може відразу змінитися перспективами долі Муаммара Каддафі.

Деякі з близьких до нього олігархів теж не в захваті від зміцнення Кирієнка-Катерини. Тому вони хочуть залишити все як є, а у разі критичного погіршення здоров’я путіна – передати управління прем’єр-міністру Михайлу Мішустіну, підтримуючи легенду про "міцне рукостискання" путіна, як колись така легенда підтримувалася про Єльцина.

Так чи інакше, а бійка павуків в банці посилюватиметься. Старання Кирієнка не проходять непоміченими та отримають відповідну відповідь від інших груп впливу.