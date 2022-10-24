Мы разбираемся: главный разведчик Украины интересно ответил, жив ли путин
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Слухи о возможной смерти путина ходят уже очень давно
Ряд поражений россии в Украине однозначно заставил смягчиться президента россии владимира путина, однако пока рано говорить о его смерти.
Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказался в интервью "Украинской правде".
Буданов подтвердил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что путин стал мягче.
"Конечно стал мягче, когда у тебя осталось 13% ракет с начала полномасштабной войны, когда у тебя погибли более 60 тысяч человек и в три раза больше раненых, когда наносятся удары, когда нечем воевать. Когда ты начинал победную "спецоперацию" для себя, а вошел в мобилизацию. Когда тебя не воспринимают уже нигде в мире и все смеются над "второй армией мира", — подчеркнул Буданов.
Также он с улыбкой ответил на вопрос, были ли у него доклады, что путин уже мог умереть: "Мы со всей ситуацией разбираемся. Не спешите. Если знать все заранее, будет неинтересно жить дальше".
По словам Буданова, сейчас есть три возможных претендента на пост президента рф после путина:
- экс-президент и замглавы Совбеза рф дмитрий медведев;
- министр сельского хозяйства дмитрий патрушев;
- заместитель главы АП сергей кириенко.
Однако, считает глава ГУР, у медведева нет шансов, как и у патрушева, которого продвигает прежде всего его отец секретарь Совбеза рф николай патрушев.
Как сообщал "Телеграф", ранее Буданов спрогнозировал печальный конец Крымскому мосту.