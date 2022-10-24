Мы разбираемся: главный разведчик Украины интересно ответил, жив ли путин

Слухи о возможной смерти путина ходят уже очень давно

Ряд поражений россии в Украине однозначно заставил смягчиться президента россии владимира путина, однако пока рано говорить о его смерти.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказался в интервью "Украинской правде".

Буданов подтвердил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что путин стал мягче.

"Конечно стал мягче, когда у тебя осталось 13% ракет с начала полномасштабной войны, когда у тебя погибли более 60 тысяч человек и в три раза больше раненых, когда наносятся удары, когда нечем воевать. Когда ты начинал победную "спецоперацию" для себя, а вошел в мобилизацию. Когда тебя не воспринимают уже нигде в мире и все смеются над "второй армией мира", — подчеркнул Буданов.

Также он с улыбкой ответил на вопрос, были ли у него доклады, что путин уже мог умереть: "Мы со всей ситуацией разбираемся. Не спешите. Если знать все заранее, будет неинтересно жить дальше".

По словам Буданова, сейчас есть три возможных претендента на пост президента рф после путина:

экс-президент и замглавы Совбеза рф дмитрий медведев;

министр сельского хозяйства дмитрий патрушев;

заместитель главы АП сергей кириенко.

Однако, считает глава ГУР, у медведева нет шансов, как и у патрушева, которого продвигает прежде всего его отец секретарь Совбеза рф николай патрушев.

Как сообщал "Телеграф", ранее Буданов спрогнозировал печальный конец Крымскому мосту.