Медиаэксперт и бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин специально для "Телеграфа"

На день россии, который в стране-агрессоре отмечают 12 июня, состоялся ряд протокольных мероприятий, в которых принял участие и владимир путин, обратившись к россиянам по телевидению. Однако, сюрпризом стала активность и усиление присутствия в медиа первого заместителя главы Администрации президента рф Сергея Кириенко, к которому в конце 90-х годов прикрепилось прозвище "киндер-сюрприз" в связи с необычайно молодым возрастом в момент назначения на пост премьер-министра россии.

В последние дни медиа только и говорят, что о действиях и намерениях Сергея Кириенко, ставшего новым куратором оккупированных территорий.

А в день россии на российском пропагандистском сайте "Известия", который входит в состав Национальной Медиа-Группы, возглавляемой Алиной Кабаевой появился текст обращения Сергея Кириенко к россиянам и к жителям оккупированных регионов Украины (текст доступен в сервисах архива интернета и кэше Google).

В некоторых российских телеграм-каналах появилась информация о, якобы, взломе федерального средства массовой информации злоумышленниками. Однако, по крайней мере, текст этой публикации очень точно отражает амбиции Кириенко получить пост президента россии после ухода путина, на волне народного подъема после новой аннексии, как это было в 2014-м году.

Кириенко полностью поддерживает нарратив путина об императоре Петре I, который, якобы, был собирателем земель русских.

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По всей видимости, Кириенко сравнивает себя в своем обращении с Екатериной II-й, наследницей российского престола, которой приписывают уничтожение казацкой вольницы, присоединение и административное управление югом Украины. Таким образом, Кириенко предлагает себя на роль преемника путина, как Екатерина II-я была, условно, преемницей традиций Петра I-го.

Амбиции Кириенко-Екатерины идут гораздо дальше юга Украины. Он угрожает западу ядерной войной, понуждая согласиться с инициативой Си Цзиньпиня о "Глобальной безопасности". В противном случае, по его словам, пожар может разгореться и на Тайване, и в Средиземном море, где активизировался конфликт Турции и Греции за отдельные острова.

По словам российского политолога Валерия Соловья, путину уже давно предлагали вариант с досрочными выборами президента в россии, поскольку и здоровье путина и настроение социума динамично ухудшаются.

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Однако путин очень боится, что показная лояльность его миньонов может в одночасье смениться на перспективы судьбы Муаммара Каддафи.

Некоторые из близких к нему олигархов, тоже не в восторге от укрепления Кириенко-Екатерины. Поэтому, они хотят оставить все как есть, а в случае критического ухудшения здоровья путина – передать управление премьер-министру Михаилу Мишустину, поддерживая легенду о "крепком рукопожатии" путина, как некогда такая легенда поддерживалась о Ельцине.

Так или иначе, а драка пауков в банке будет усиливаться. Старания Кириенко не проходят незамеченными и получат соответствующий ответ от других групп влияния.