Маски сброшены – "преемник" Путина признал цель войны против Украины, но потом "забрал свои слова назад"

Сергей Кириенко проговорился зачем 24 февраля Россия напала на Украину, за что был наказан

В воскресенье, 12 июня, на сайте издания кремлевского издания "Известия" первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко разместил статью, посвященную Дню России. В патриотическом угаре чиновник не сдержался и раскрыл в открытом доступе настоящую причину кровавой агрессии России против Украины, так что статью спустя непродолжительное время пришлось спешно удалять.

Так выглядело начало удаленно статьи Кириенко на Известиях

Тем не менее статья сохранилась в кэше Google и по ее прочтению становится понятным, почему ее пришлось убрать с сайта издания.

Сергей Кириенко, которого многие СМИ называют возможным преемником Владимира Путина на посту главы РФ, фактически признал, что главной целью агрессии является захват и присоединение новых территорий.

Хотя сам глава РФ Владимир Путин не раз объявлял главной целью войны с Украиной некое "избавление жителей Донбасса от геноцида", на деле все изначально планировалось как обычная оккупация.

Уже в начале своей "программной" статьи в "Известиях" Сергей Кириенко прямо пишет, что ни о каком спасении людей речь не идет, на кону обычный территориальный захват и гордится тем, что "принимал в этом участие".

"России довелось пережить драматические перемены. И я, работая сегодня над присоединением новых территорий к нашей Родине, как никто другой, глубоко понимаю: Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Симферополь и Севастополь — это не просто названия. Это общая трагедия русских людей, на десятилетия оторванных друг от друга чьими-то ситуативными политическими решениями, из-за которых они оказались разделены со своей исторической Родиной насильственными запретами говорить на своем родном языке, любить близких им поэтов, петь знакомые им песни. Больше так не будет. Я готов это гарантировать сегодня, завтра, через десять лет", — утверждает чиновник.

Признание Кириенко о главной цели войны

Собственно, в конце этого пассажа Сергей Кириенко говорит о себе как о будущем главе РФ, иначе как он собрался что-то гарантировать 10 лет?

И это в то время, как местные предатели то и дело заявляют о подготовке референдумов о судьбе оккупированных РФ регионов. Фактически прямым текстом говорится об их подготовке на осень и вероятной "сакральной" датой его проведения должны стать 11 сентября, день трагедии США и гибель тысяч ее граждан в результате атаки террористов.

Референдуму быть, утверждает Кириенко

И вот пока пресс-служба действующего президента РФ Владимира Путина упорно опровергает заявления коллаборантов о референдумах, видящий себя будущим президентом России Сергей Кириенко прямым текстом говорит, что референдуму быть, а оккупированные города станут частью России.

Впервые о вероятной кандидатуре Сергея Кириенко как преемника Путина заговорили в мае, и очевидно он сам в этом уверен настолько, что вершит судьбы целых стран, пока правда на страницах электронных СМИ. Но уже этот шаг закончился его ошибкой и как бы его кандидатура на посту будущего главы РФ не была заменена другой.