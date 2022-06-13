Маски сброшены – "преемник" Путина признал цель войны против Украины, но потом "забрал свои слова назад"
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Сергей Кириенко проговорился зачем 24 февраля Россия напала на Украину, за что был наказан
В воскресенье, 12 июня, на сайте издания кремлевского издания "Известия" первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко разместил статью, посвященную Дню России. В патриотическом угаре чиновник не сдержался и раскрыл в открытом доступе настоящую причину кровавой агрессии России против Украины, так что статью спустя непродолжительное время пришлось спешно удалять.
Тем не менее статья сохранилась в кэше Google и по ее прочтению становится понятным, почему ее пришлось убрать с сайта издания.
Сергей Кириенко, которого многие СМИ называют возможным преемником Владимира Путина на посту главы РФ, фактически признал, что главной целью агрессии является захват и присоединение новых территорий.
Хотя сам глава РФ Владимир Путин не раз объявлял главной целью войны с Украиной некое "избавление жителей Донбасса от геноцида", на деле все изначально планировалось как обычная оккупация.
Уже в начале своей "программной" статьи в "Известиях" Сергей Кириенко прямо пишет, что ни о каком спасении людей речь не идет, на кону обычный территориальный захват и гордится тем, что "принимал в этом участие".
"России довелось пережить драматические перемены. И я, работая сегодня над присоединением новых территорий к нашей Родине, как никто другой, глубоко понимаю: Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Симферополь и Севастополь — это не просто названия. Это общая трагедия русских людей, на десятилетия оторванных друг от друга чьими-то ситуативными политическими решениями, из-за которых они оказались разделены со своей исторической Родиной насильственными запретами говорить на своем родном языке, любить близких им поэтов, петь знакомые им песни. Больше так не будет. Я готов это гарантировать сегодня, завтра, через десять лет", — утверждает чиновник.
Собственно, в конце этого пассажа Сергей Кириенко говорит о себе как о будущем главе РФ, иначе как он собрался что-то гарантировать 10 лет?
И это в то время, как местные предатели то и дело заявляют о подготовке референдумов о судьбе оккупированных РФ регионов. Фактически прямым текстом говорится об их подготовке на осень и вероятной "сакральной" датой его проведения должны стать 11 сентября, день трагедии США и гибель тысяч ее граждан в результате атаки террористов.
И вот пока пресс-служба действующего президента РФ Владимира Путина упорно опровергает заявления коллаборантов о референдумах, видящий себя будущим президентом России Сергей Кириенко прямым текстом говорит, что референдуму быть, а оккупированные города станут частью России.
Впервые о вероятной кандидатуре Сергея Кириенко как преемника Путина заговорили в мае, и очевидно он сам в этом уверен настолько, что вершит судьбы целых стран, пока правда на страницах электронных СМИ. Но уже этот шаг закончился его ошибкой и как бы его кандидатура на посту будущего главы РФ не была заменена другой.