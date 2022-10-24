Разрушения очень серьезные: Буданов предрек печальный конец Крымскому мосту

На самом деле эта конструкция никому не нужна

Крымский мост, который пострадал в результате "бавовны" в начале октября, в конце концов будет уничтожен.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он пока не стал отвечать, что точно случилось с Крымским мостом, однако напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский намекал на причастность к этому российских силовиков, и что обвинения россии в адрес Украины высмеяли даже лояльные СМИ в Китае.

"Могу лишь сказать, что Крымский мост претерпел очень сильные разрушения. Этот мост – один из символов русского мира. Крейсер "Москва" пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж долго этому режиму осталось", — подчеркнул Буданов.

Также он добавил, что в итоге эта конструкция будет уничтожена.

"Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", — подытожил глава ГУР.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ФСБ россии обнародовали свое "расследование" происшествия на Крымском мосту, где заказчиком назвали самого Кирилла Буданова.