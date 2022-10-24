Укр

Разрушения очень серьезные: Буданов предрек печальный конец Крымскому мосту

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
5977
Кирилл Буданов спрогнозировал, что Керченскому мосту придет конец Новость обновлена 24 октября 2022, 07:58
Кирилл Буданов спрогнозировал, что Керченскому мосту придет конец

На самом деле эта конструкция никому не нужна

Крымский мост, который пострадал в результате "бавовны" в начале октября, в конце концов будет уничтожен.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он пока не стал отвечать, что точно случилось с Крымским мостом, однако напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский намекал на причастность к этому российских силовиков, и что обвинения россии в адрес Украины высмеяли даже лояльные СМИ в Китае.

"Могу лишь сказать, что Крымский мост претерпел очень сильные разрушения. Этот мост – один из символов русского мира. Крейсер "Москва" пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж долго этому режиму осталось", — подчеркнул Буданов.

Также он добавил, что в итоге эта конструкция будет уничтожена.

"Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", — подытожил глава ГУР.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ФСБ россии обнародовали свое "расследование" происшествия на Крымском мосту, где заказчиком назвали самого Кирилла Буданова.

Теги:
#Крым #Крымский мост #Кирилл Буданов