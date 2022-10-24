Пока шойгу пугает запад, ВСУ продолжают работать: актуальные карты боев в Украине

Бои идут на разных направлениях

Министр обороны рф сергей шойгу обзвонил лидеров западных стран, в частности Франции, Турции, США и Британии и заявил, что Украина готовит применение "грязной бомбы". Это заявление не означает подготовку неизбежной атаки со стороны россии, под чужим флагом.

По мнению аналитиков Института изучения войны, такие заявления — продолжение информационной кампании кремля. Направлены они на то, чтобы запад испугался и сократил или ограничил поддержку Украины. россия пытается так устроить, ведь их военные неудачи продолжаются и риск для них потерять запад Херсонщины к концу года весьма реален.

На северо-востоке украинские военные проводили дальнейшие контрнаступательные операции. На юге — российские войска продолжают создавать условия отхода из Херсона.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг продолжает заявлять про украинское контрнаступление в сторону Кременной и Сватово. В Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской области инженерные подразделения госслужбы транспорта восстанавливают мосты, железнодорожные пути.

Карта контрнаступления ВСУ на востоке

Ожесточенные бои идут в Донецкой области — под Северском, Соледаром, Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой. Российские оккупанты заявляют, что украинские силы пытались атаковать на западе Донецкой области. Россияне пытались прорваться в районе Бахмута, Новомихайловки, Клещеевки, Новомихайловки (как раз на запад от Донецка), Марьинки, Невельского, Первомайского, Авдеевки. Часть украинских источников отмечает, что на Донецком направлении намечен перелом — украинские военные занимают позиции, на которых удобнее обороняться от врага, который стягивает туда танки.

Карта боев на востоке Украины

Юг Украины

Чтобы не было данных про эвакуацию россиян на левый берег Днепра, они могли ограничить доступ в интернет в Херсоне. Есть данные про бои на северо-западе Херсонской области. Согласно данным ОК "Юг", оккупанты активно атакуют авиацией в Бериславском районе, как позиции ВСУ, так и освобожденные населенные пункты. Враг не останавливает обстрелы Никополя, Марганца, Запорожья, Николаева и других городов на юге с помощью дронов Shahed 136, ракет С-300 и РСЗО.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине начали брать в плен не только кадровую армию рф, но и заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер". На оккупированных территориях тем временем повышают меры безопасности.