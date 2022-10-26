На думку медіаекспертки Тетяни Попової, Кремль відволікає увагу від своїх провалів

Топ-темою тижня продовжує залишатися спроба росіян звинуватити Україну в тому, що наша країна нібито хоче підірвати "брудну бомбу".

Спершу з цього приводу істерив у телефонних розмовах з міністрами оборони США, Великобританії, Франції та Туреччини їхній російський колега сергій шойгу. Потім тим же займався начальник Генштабу ВС рф валерій герасимов. Далі цю тему росіяни безуспішно "качали" на Радбезі ООН.

Зрештою, слідом за Держдепом США, генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив рф про неприпустимість використання фальшивих приводів типу "брудної бомби" для подальшої ескалації війни в Україні. Він наголосив, що таку схему від росіян бачили й раніше, чітко давши зрозуміти, що вона не спрацює.

Думаю, ядерна істерика росії, її розповіді про "брудну бомбу" говорять про одне — Кремлю потрібно відвернути увагу свого населення від низки провалів. І провалу мобілізації всередині рф, і провалу того, що вони називають "спеціальною воєнною операцією" в Україні (зокрема у ракурсі ймовірного відходу з Херсона).

Всі ці вигадки, буцімто "Україна підірве греблю Каховської ГЕС", затопивши Херсон, який знаходиться на висоті + 47 метрів над рівнем води, виглядають маренням. Як і заяви про можливість підриву Україною міфічної "брудної бомби".

Дуже схоже, що російське керівництво такими істериками прикриває власні проблеми, спричинені війною проти України. Тому що мобілізація, поразки на фронтах, все більша ізоляція росіян та їхнє зубожіння, що наростає, – точно б’ють по рейтингах путіна.

Наголошую, все це дуже схоже на спроби прикривати провали Кремля.

Я говорила з генералом Ходжесом (колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес. — Ред.), з іншими військовими аналітиками. Вони стверджують, що за будь-якої спроби росіян підірвати "брудну бомбу", намагаючись підставити українців, або застосувати тактичну ядерну зброю – росія отримає блискавичну відповідь від наших союзників. І Кремль про це чітко попередили. І американці, і британці.