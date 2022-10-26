Навіщо Кремлю фарс із "брудною бомбою" від України

Істерика рф про підготовку Києвом "кривавої провокації" мала практичні цілі

Істерика рф щодо начебто української "брудної ядерної бомби", що відбувалася 23-24 жовтня, мала цілком практичні цілі — від перемоги проросійських сил на виборах у США до затягування часу на захист Херсону. Про це пише видання OBOZREVATEL, пояснюючи, що безглузда, на перший погляд, метушня міністра оборони рф сергія шойгу з перемовинами щодо "брудної бомби" зі своїми колегами з США, Великобританії, Туреччини та Франції мала сенс.

Так, президенту Володимиру Зеленському довелося пояснювати, що це брехня, а шойгу таким чином готує використання ядерної зброї росією та забезпечує таке собі "алібі".

А от очільник МЗС України Дмитро Кулеба навіть запевнив агенцію ядерної безпеки МАГАТЕ в тому, що Київ не має ядерної зброї, та в якості гарантій запросив експертів МАГАТЕ до країни, щоб ті пересвідчилися, що ніякої програми збагачення урану у військових цілях в Україні не існує.

На підтримку вкиду про "брудну бомбу" активізувалася російська преса. Так, "РБК" написав про підготовку Києвом "кривавої провокації" — саме цей вираз було вжито. Газета "Комерсант" на головній сторінці весь день 24 жовтня тримала новини навіть не про "брудну бомбу", а про "брудні бомби", в множині, які нібито можуть бути присутніми в українському арсеналі.

"Відомості", своєю чергою, написали про розмову про "брудну бомбу" між шойгу та міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, підкреслюючи, що Туреччина – надійний союзник росії в Чорноморському регіоні, що вочевидь не відповідає дійсності.

Усе це має замаскувати дві практичні цілі питання:

- у сфері зовнішньої політики, коли відбувається зміна політичного керівництва Британії – новим лідером Консервативної партії став колишній міністр фінансів Ріші Сунак, котрий і очолив британський уряд. Крім цього, наближаються листопадові вибори до Сенату США, де українське питання також частково є електоральним фактором. Тож у рф сподіваються на сприятливі для себе результати завдяки цьому фейку;

- затягування часу на додаткові дипломатичні консультації, що дозволить дещо уповільнити хід війни. Це частково грає на руку Москві – загострюються економічні проблеми України, а російські війська мають більше часу на створення оборони під Херсоном.

До того ж росія намагається в будь-який спосіб звинуватити Україну в порушенні правил війни, як це неодноразово зробила російська армія. Москва боїться, що Україна не просто переможе, а зробить це чисто і впевнено. Тоді всі злочини армії рф стануть ще очевиднішими.