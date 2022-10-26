По мнению медиаэксперта Татьяны Поповой, таким образом Кремль отвлекает внимание от своих провалов

Топ-темой недели продолжает оставаться попытка россиян обвинить Украину в том, что наша страна якобы хочет взорвать "грязную бомбу".

Сперва по этому поводу истерил в созвоне с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции их российский коллега сергей шойгу. Потом тем же занимался начальник Генштаба ВС рф валерий герасимов. Далее эту тему россияне безуспешно "качали" на Совбезе ООН.

В итоге, вслед за Госдепом США, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил рф о недопустимости использования ложных предлогов типа "грязной бомбы" для дальнейшей эскалации войны в Украине. Он подчеркнул, что такую схему от россиян видели и ранее, четко дав понять, что она не сработает.

Думаю, ядерная истерика рф, ее рассказы о "грязной бомбе" говорят об одном – Кремлю нужно отвлечь внимание своего населения от ряда провалов. И провала мобилизации внутри россии, и провала того, что они называют "специальной военной операцией" в Украине (в том числе в ракурсе вероятного отхода из Херсона).

Все эти россказни, будто "Украина взорвет плотину Каховской ГЭС", затопив Херсон, находящийся на высоте + 47 метров над уровнем воды, выглядят бредом. Как и заявления о вероятности подрыва Украиной мифической "грязной бомбы".

Очень похоже, что российское руководство такими истериками прикрывает собственные проблемы, вызванные войной против Украины. Потому что мобилизация, поражения на фронтах, всё большая изоляция россиян и их нарастающее обнищание – точно бьют по рейтингам путина.

Подчеркиваю, всё это очень похоже на попытки прикрывать провалы Кремля.

Я говорила с генералом Ходжесом (бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес. — Ред.), с другими военными аналитиками. Они утверждают, что при любой попытке россиян взорвать "грязную бомбу", пытаясь подставить украинцев, либо использовать тактическое ядерное оружие – рф получит молниеносный ответ от наших союзников. И Кремль об этом четко предупредили. И американцы, и британцы.