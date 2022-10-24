росія продовжує обробляти Захід: зроблено новий дзвінок щодо "брудної бомби"

росія продовжує лякати Захід "ядерним ударом України"

росія продовжує гнути свою лінію і до "телефонного марафону" російського міністра оборони Сергія Шойгу, під час якого він розповідав міністрам оборони низки країн НАТО про те, що Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу", приєднався начальник Генштабу ЗС рф Валерій Герасимов.

Як повідомляє у понеділок, 24 жовтня, російська державна пропагандистська агенція "РІА Новини", Герасимов зателефонував начальнику Штабу оборони Великої Британії адміралу Ентоні Девіду Радакіну (англ. Sir Antony David Radakin). Як стверджується, британському адміралу він розповів про нібито ядерний удар, який готує Україна.

Зокрема, у повідомленні російського пропагандистського ЗМІ йдеться, що Герасимов та Радакін "продовжили обговорення … ситуації із можливим застосуванням Україною "брудної бомби".

Примітно, що фактично одночасно з телефонними розмовами з британським міністром оборони та начштабу оборони щодо "української "брудної бомби", кремлівські посіпаки принагідно розповідають про те, що нібито президент України Володимир Зеленський має особисті домовленості з Великою Британією щодо розробок зброї масової поразки.