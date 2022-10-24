Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов розповів "Телеграфу" про цілі нового російського шантажу

Російське міністерство оборони зайнялося активним розгойдуванням теми нібито задумів України підірвати "брудну бомбу". У неділю, 23 жовтня, істерику з цього приводу влаштував міністр оборони країни-агресора сергій шойгу, накачуючи цим маренням вуха керівництва Міноборони США, Великобританії, Франції та Туреччини.

У понеділок, 24 жовтня, те ж саме російське оборонне відомство зробило новий вкид – про нібито контакти Офісу президента України з представниками Великобританії з питань отримання технології створення зброї масового ураження.

Слід розуміти, що для створення "брудної бомби" потрібні щонайменше відходи виробництва з атомної електростанції. А там настільки сувора система обліку, що з підконтрольної державі АЕС ти не винесеш, умовно, у відрі уран чи плутоній. Наголошую, там є суворий облік та контроль, причому не лише на державному рівні, а й з боку міжнародних організацій, у тому числі – МАГАТЕ. Ніхто не хоче, щоби до рук терористів потрапили ядерні відходи.

Але в нас якийсь час було захоплено Чорнобильську АЕС, а Запорізьку АЕС досі під контролем росіян. І ми не знаємо, чи не поцупили окупанти щось із цих об’єктів.

Зрозуміло, що Україна до цього жодного відношення не має. Як відомо і те, що росіяни запустили чергову інформаційну кампанію. Нову хвилю шантажу. Фактично, рф дає зрозуміти, що може застосувати "брудну бомбу", але наполягатиме, що це все – Україна за підтримки Заходу.

З одного боку, Кремль розраховує на внутрішнього споживача. Казку про біолабораторії забули, тепер лякатимемо "брудною ядерною бомбою". З іншого боку, це тиск на Захід. У стилі – дивіться, ми готові на все, причому всіляко заперечуватимемо, що це створили ми.

Ціль всього цього зрозуміла. Не в змозі досягти успіхів на фронті, втрачаючи агентуру (ми бачимо, як СБУ взялося за справу більш ніж серйозно, про що каже затримання того ж таки керівника "Мотор Січ" Богуслаєва), росія намагається грати у підвищення ставок. Сподіваючись таки посадити Київ за стіл переговорів на прийнятних для Москви умовах.

Нам немає сенсу реагувати на цю чергову кремлівську істерику. рф явно хоче переговорів, намагаючись нас схилити до них шляхом нової порції шантажу та погроз. Навряд чи з цього щось вийде. Наші умови озвучені і президентом Зеленським, і головою його Офісу — Єрмаком, і міністром закордонних справ — Кулебой. Усі переговори з росією можливі лише після повного звільнення наших територій, включаючи Донбас та Крим. Хочуть швидко – хай ідуть. Не хочуть – доведеться почекати, коли ми їх викинемо. І тоді розпочнуться переговори.

Щодо затвердження Зеленським рішення РНБО про те, що переговори з путіним неможливі, у політиці ніколи не говори "ніколи". І я не виключаю переговори у будь-якому форматі, але лише після звільнення ВСІХ українських територій.

Захід уже відреагував на нові погрози. Чітко давши зрозуміти, що вся відповідальність — на рф. У США та Європі нарешті зрозуміли, що не можна вестись на шантаж росіян. Чим більше вони йшли росії на поступки, заплющували очі на злочини путінського режиму, намагалися утихомирити агресора, тим більше тому хотілося. Саме тому Захід оперативно та чітко дав зрозуміти Кремлю – будь-які фокуси з "брудною ядерною бомбою" будуть на совісті рф. Їй і відкрито, і закулісно пояснили, що і за минулі погрози щодо застосування тактичної ядерної зброї, і за нові вигадки з "брудною бомбою" прилетить найпотужніша відповідь.