Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал "Телеграфу" о целях нового российского шантажа

Российское министерство обороны занялось активной раскачкой темы якобы замыслов Украины взорвать "грязную бомбу". В воскресенье, 23 октября, истерику по этому поводу устроил министр обороны страны-агрессора сергей шойгу, накачивая этим бредом уши руководства Минобороны США, Великобритании, Франции и Турции.

В понедельник, 24 октября, всё то же российское оборонное ведомство сделало новый вброс – о якобы контактах Офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросам получения технологии создания оружия массового поражения.

Следует понимать, что для создания "грязной бомбы" нужны, как минимум, отходы производства с атомной электростанции. А там настолько строгая система учета, что с подконтрольной государству АЭС ты не вынесешь, условно, в ведре уран или плутоний. Подчеркиваю, там имеется строгий учет и контроль, причем не только на государственном уровне, но и со стороны международных организаций, в том числе – МАГАТЭ. Никто не хочет, чтобы в руки террористов попали ядерные отходы.

Но у нас какое-то время была захвачена Чернобыльская АЭС, а Запорожская АЭС до сих пор под контролем россиян. И мы не знаем, не выцарапали ли оккупанты что-то с этих объектов.

Понятно, что Украина к этому никакого отношения не имеет. Как понятно и то, что россияне запустили очередную информационную кампанию. Новую волну шантажа. Фактически, рф дает понять, что может применить "грязную бомбу", но будет настаивать, что это всё – Украина при поддержке Запада.

С одной стороны, Кремль рассчитывает на внутреннего потребителя. Сказку о биолабораториях забыли, теперь будем пугать "грязной ядерной бомбой". С другой стороны, это давление на Запад. В стиле – смотрите, мы готовы на всё, причем будем всячески отрицать, что это сотворили мы.

Цель всего этого понятна. Не в силах достичь успехов на фронте, теряя агентуру (мы видим, как СБУ взялось за дело более чем серьезно, о чём говорит задержание того же руководителя "Мотор Сич" Богуслаева), россия пытается играть в повышение ставок. Надеясь усадить-таки Киев за стол переговоров на приемлемых для Москвы условиях.

Нам нет смысла реагировать на эту очередную кремлевскую истерику. рф явно хочет переговоров, пытаясь нас склонить к ним путем новой порции шантажа и угроз. Вряд ли из этого что-то получится. Наши условия озвучены и президентом Зеленским, и главой его Офиса – Ермаком, и министром иностранных дел – Кулебой. Все переговоры с россией возможны только после полного освобождения наших территорий, включая Донбасс и Крым. Хотят быстро – пусть уходят. Не хотят – придется подождать, когда мы их вышвырнем. И тогда начнутся переговоры.

Что касается утверждения Зеленским решения СНБО о том, что переговоры с путиным невозможны, в политике никогда не говори "никогда". И я не исключаю переговоры в любом формате, но лишь после освобождения ВСЕХ украинских территорий.

Запад уже отреагировал на эти новые угрозы. Четко дав понять, что вся ответственность – на рф. В США и Европе наконец поняли, что нельзя вестись на шантаж россиян. Чем больше они уступали рф, закрывали глаза на преступления путинского режима, пытались усмирить агрессора, тем больше тому хотелось. Именно поэтому Запад оперативно и четко дал понять Кремлю – любые фокусы с "грязной ядерной бомбой" будут на совести рф. Ей и открыто, и закулисно пояснили, что и за прошлые угрозы касательно применения тактического ядерного оружия, и за новые придумки с "грязной бомбой" прилетит мощнейшая ответка.