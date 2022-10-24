У шойгу продолжили тему "грязной бомбы": выдали новую угрозу Украине

Кремлевские приспешники уверяют, что Зеленский имеет личные договоренности с Британией по разработкам оружия массового поражения

На фоне воскресных заявлений главы министерства обороны россии сергея щойгу о том, что Украина якобы собирается применить против рф так называемую "грязную бомбу", российское ведомство сделало еще одно ложное утверждение. Кремлевское оборонное учреждение утверждает, что якобы располагает сведениями о контактах офиса президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании по вопросам получения технологии создания оружия массового поражения. В российском минобороны убеждены, что Киев готовит подрыв "грязной бомбы", маскируя его под внештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса.

Соответствующая информация в понедельник, 24 октября, была обнародована министерством после брифинга относительно угроз радиационной безопасности начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-лейтенанта игоря кирилова.

"Киев имеет мотив для применения "грязной бомбы", а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания", — говорится в тексте заявления российского ведомства.

Также в минобороны рф отметили, что, получив прогнозы экспертов, ведомство убеждено, что выброс радиоактивных веществ из-за якобы вероятных обстрелов Киевом Запорожской атомной электростанции может затронуть почти всю Европу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал провокации россии относительно якобы вероятного применения украинской стороной ядерного оружия против россии, отметив, что пригласил независимую комиссию МАГАТЭ осуществить проверку мирных объектов, которые москва описывает как "места разработки" бомбы".