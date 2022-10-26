НАТО про "брудну бомбу": ми бачили цю схему раніше

В Україну приїдуть експерти для перевірки — на українську запити

Слідом за Держдепом США генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджає росію про неприпустимість використання помилкових приводів на кшталт "брудної бомби" для подальшої ескалації війни в Україні. Він нагадав, що таку схему від росії бачили й раніше.

Як повідомляє dpa, Столтенберг заявив, що "росія часто звинувачує інших у тому, що вони мають намір зробити самі. Ми бачили цю схему і раніше. Від Сирії до України". Він також підтвердив, що світ спостерігає за ситуацією і що НАТО відкидає хибне звинувачення на адресу України.

Нагадаємо, росія активно просуває тему вибуху Україною радіоактивної "брудної бомби". Вони проштовхували цю ідею на різних рівнях і дуже образилися, коли їхні слова подали обґрунтований сумнів.

В Україні після всіх заяв росії вже попросили міжнародну інспекцію приїхати та самостійно подивитися, чи робить наша країна щось протизаконне. Інспекції зазнають два об’єкти, один з яких нещодавно перевіряли і не виявили нічого дивного.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Держдепі, крім попередження про неприпустимість ескалації, нагадали росії і про наслідки. При цьому уточнено, що наслідки настануть незалежно від того, буде застосована ядерна зброя або "брудна бомба".