Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа":

В среду, 26 октября, российский диктатор Путин выдал новую серию безумных высказываний об Украине.

Среди прочего, заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США, "практически лишилась суверенитета", что Штаты якобы используют нашу страну "как таран против россии", что в Украине "формируется черный рынок оружия, есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия". По примеру Шойгу и Герасимова – выдал бред о якобы планах Украины по использованию "грязной бомбы".

Мне кажется, уже давно пора перестать реагировать на то, что заявляет Путин. То, что он говорил и говорит – более напоминает некое самоуспокоение. Чтобы это услышали и прочитали в самой россии. А Украине и союзникам, включая США, надо делать свое дело – противостоять российской агрессии, демонтируя путинский режим и все неоимперские устремления страны-агрессора.

От заявлений Путина ничего особо не изменится. И так понятно, что рф продолжит терроризировать нас теми возможностями, которых у нее, к сожалению, пока еще достаточно.

Как по мне, Путин уже должен быть условно неинтересен – ни США, ни Украине. Достаточно вспомнить то же официальное решение украинских СНБО и президента, что с Путиным никто переговоров вести не намерен.

В этом контексте, думаю, следует двигаться и руководителям других цивилизованных стран. По большому счету, общаться с россией могут лишь те страны, которые поддержали ее во время голосования Генассамблеи ООН, когда принималась резолюция об осуждении попыток рф аннексировать четыре области Украины. Тогда на сторону россии стали лишь Беларусь, Сирия, Никарагуа и КНДР (Северная Корея).

Если бы все цивилизованные государства двигались именно в этом направлении – реальной изоляции путинского режима и рф в целом – пребывание Путина у власти завершилось бы намного скорее.