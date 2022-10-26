путин запустил баллистические ракеты и выдал новую серию "откровений" об Украине

Российское руководство снова обостряет ситуацию

На фоне продолжения ядерного шантажа россии она провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удары в рамках учений наносили по полигону "Кура" на Камчатке. По информации СМИ, за этим процессом наблюдал сам президент российской федерации владимир путин.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА-Новости". Они также опубликовали видео якобы пуска этих ракет.

"Под руководством путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой прошли практические пуски баллистических и крылатых ракет", — говорится в сообщении издания.

Пуск ракет

Следует отметить, что в сети показали непосредственно видео пуска баллистической ракеты "Синева" с подводной лодки из Баренцева моря на тренировке. По информации Telegram-каналов, к осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, осуществившие пуск крылатых ракет воздушного базирования. По словам министра обороны рф сергея шойгу, тренировка проводится на случай нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Пуск ракет с моря

Кроме того, российский президент владимир путин сделал новый ряд высказываний по поводу Украины. Он заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США, "практически лишилась суверенитета". К тому же США якобы используют ее "как таран против россии".

По словам диктатора, в Украине "формируется черный рынок оружия, есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия". Он добавил, что им известно о планах Украины по использованию "грязной бомбы".

Речь владимира путина

Как сообщал "Телеграф" ранее, кремль разразился новыми обвинениями в отношении Украины и США — россия пытается обострить ситуацию вокруг ядерного оружия.