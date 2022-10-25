"Грязная бомба" путина-шойгу: в Раде оценили угрозу теракта против Украины

Народная депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе объяснила "Телеграфу", почему россия пошла на эскалацию

Именно россия готовит провокацию против Украины с использованием так называемой "грязной бомбы", а ядерный взрыв (или взрывы) напротив рф использует как повод для еще большей мобилизации ненависти к украинцам.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказала народная депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, россия продолжает гнуть свою линию и к "телефонному марафону" российского министра обороны сергея шойгу, во время которого он рассказывал министрам обороны ряда стран НАТО о том, что Украина якобы хочет взорвать "грязную бомбу", присоединился начальник генерального штаба вс рф валерий герасимов..

"То, что россияне активизировали продвижение своей лжи об "украинской грязной бомбе", свидетельствует о том, что именно они готовят какой-то теракт с потенциальным использованием ядерного топлива, чтобы обвинить в этом потом Украину. Мы должны четко понимать, что в своем желании уничтожить нас россияне не остановятся ни перед чем. Наивно думать, что если последствия их ядерного теракта могут затронуть территорию самой россии, то это их сдерживает. Наоборот, они могут использовать это для мобилизации ненависти к Украине, конечно, обвинив во всем нас", — подчеркивает избранница.

По ее словам, оккупанты также возможно могут ударить по Запорожской атомной электростанции или хранилищу отработанного ядерного топлива возле нее, что "похоронит станцию, загрязнит огромные территории плодородного юга Украины и отравит днепровскую воду вниз по течению".

"Целью этого является остановить военную и финансовую поддержку Запада и заставить его давить на Украину, чтобы она пошла на "мир" на условиях кремля. Однако мы не поддадимся этому шантажу и, надеюсь, наши партнеры тоже", — говорит Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что за последние несколько месяцев уверенность украинцев в том, что россия может нанести ядерный удар по Украине, значительно уменьшилась.

Также мы сообщали, что политический аналитик оценил возможность применения ядерного оружия против Украины и назвал 15 причин, по которым этого не следует бояться украинцам.