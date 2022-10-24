Укр

россия продолжает обрабатывать Запад: сделан новый звонок насчет "грязной бомбы"

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Начгенштаба ВС рф Герасимов Новость обновлена 24 октября 2022, 17:51
Начгенштаба ВС рф Герасимов

россия продолжает пугать Запад "ядерным ударом Украины"

россия продолжает гнуть свою линию и к "телефонному марафону" российского министра обороны сергея шойгу, во время которого он рассказывал министрам обороны ряда стран НАТО о том, что Украина якобы хочет взорвать "грязную бомбу", присоединился начальник Генштаба ВС рф Валерий Герасимов.

Как сообщает в понедельник, 24 октября, российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости", Герасимов позвонил начальнику Штаба обороны Великобритании адмиралу Энтони Дэвиду Радакину (англ. Sir Antony David Radakin). Как утверждается, британскому адмиралу он рассказал о якобы ядерном ударе, который готовит Украина.

последует

Теги:
#Украина #Россия #Война #Ядерный удар #Валерий Герасимов