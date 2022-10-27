Путин: в отличие от Запада, мы в чужой двор не лезем

В четверг, 27 октября, на 246-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент россии владимир путин сделал странный выпад в адрес цивилизованного мира.

Глава кремля на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что именно Запад "лезет в чужой двор", передает ТАСС. При этом путин, похоже, позабыл добавить, что именно армия рф вторглась в Украину.

"Никто никогда не сможет диктовать россии, какое общество и на каких принципах строить. Традиционные ценности — не фиксированный свод постулатов, их нельзя навязать, они в каждой стране неповторимы, в отличие от неолиберальных. россия в отличие от Запада в чужой двор не лезет", — заявил путин.

Ранее сообщалось, что на фоне продолжения ядерного шантажа путин провел тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удары в рамках учений наносили по полигону "Кура" на Камчатке.