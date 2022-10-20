"Жаль, таджиков не встретил": путин приехал на полигон к военным и пострелял со снайперки (видео)

Офицеры и солдаты учтиво общались с диктатором, что лишний раз доказывает покорность российских граждан

Глава Кремля владимир путин, на днях подписавший скандальный указ о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины, 20 октября побывал с инспекцией на одном из военных полигонов. Однако боязнь за свою жизнь не позволила политику приблизиться к линии фронта: он обошелся поездкой в Рязанскую область, что соседствует с Московской.

Как передают росСМИ, главной причиной путинского вояжа стала проверка "хода подготовки мобилизованных солдат". Компаньоном кровавого диктатора в его инспекции стал глава минобороны россии сергей шойгу.

По данным пропагандистов, владимир путин лично проверил, как проходят практические задания не только по огневой, тактической и инженерной подготовке. Помимо этого он узнавал, как офицеры и инструкторы объясняют призывникам особенности предоставления первой медицинской помощи.

Рязанская область соседствует с Московской

Также для путина устроили показательное преодоление десантно-штурмовой полосы обучаемыми мобилизованными, показали, как солдаты умеют управляться с бронированной техникой. Сам путин, к слову, в долгу не остался: успел даже пострелять со снайперской винтовки. Вот правда его настоящие результаты, конечно же, никто не озвучил.

В сети поездка путина в военное расположение наделала немало шума. Многие украинцы сожалеют, что среди мобилизованных или других военнослужащих не нашлось ни одного порядочного человека, который бы положил конец жизни кровавого диктатора. Некоторые также говорят, что было бы неплохо, встреть путин боевых таджиков.

Напомним, отсылка к жителям Таджикистана связана с недавней стрельбой на одном из российских полигонов Белгородщины. В ее результате погибло больше десяти военнослужащих, еще несколько получили травмы. Согласно некоторым источникам, причиной инцидента могло стать недопонимание между россиянам и таджиками на почве религии.