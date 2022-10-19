путин вынес важное решение насчет оккупированных территорий Украины

Президент российской федерации владимир путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской и Запорожской областях, а также в так называемых "днр" и "лнр".

Об этом стало известно с сайта кремля, а также выступления самого диктатора с заявлением. По его словам, "неонацисты используют террористические методы", "организуют покушения на органы власти", посылают ДРГ, пытаются создать подполье. Он считает, что именно украинскими спецслужбами был "совершен теракт на Крымском мосту".

"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах российской федерации. Он немедленно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума", — сообщил он.

Военное положение вводится с 20 октября 2022 года. Правительство, МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардия и Главное управление специальных программ Президента российской федерации должны в трехдневный срок "представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение".

Также он подписал указ о наделении так называемой "местной власти" дополнительными полномочиями. Речь идет о "поддержании общественного порядка" и "защите стратегических объектов".

Новость обновляется…