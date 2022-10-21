Визит путина на полигон: в сети пишут о двойнике, а на видео увидели интересную деталь

путин в дальнейшем использует для мер своих двойников, говорят источники

Накануне российский президент владимир путин не посещал полигон Западного военного округа в Рязанской области. Вместо диктатора для проверки хода подготовки мобилизованных россиян отправился его двойник.

Соответствующую информацию в пятницу, 21 октября, обнародовали в телеграмм-канале "Генерал СВР", известному своими якобы инсайдами из кремля. Согласно имеющимся данным, человек, очень похожий на президента рф владимира путина, принимал участие в съемках на полигоне. Между тем сам диктатор якобы остался крайне недоволен тем, как вел себя его "двойник" (так называют дублеров путина в окружении президента).

Канал отмечает, что путину очень сильно не понравилось то, что двойник вел себя крайне суетливо, тем самым издавая неприсущие оригиналу формы поведения. Однако приспешники президента заверили его, что все наоборот получилось даже "душевнее" и "человечнее", чем обычно.

"Двойника охраняли так же как и оригинал. На дублере был бронежилет скрытого ношения, все меры безопасности были соблюдены, включая: минимум контактов с посторонними, отсутствие боевого оружия у всех непосвященных и утилизацию биологических отходов, как у путина", — отмечается в публикации.

Также отмечается, что когда на публике вместо путина появляется его дублер, в службы безопасности президента работы только добавляется. Что касается вопроса, все ли отличить оригинал от "двойки", то политолог отмечает, что у "подделки" нет онкологического заболевания, болезни Паркинсона и тот не страдает шизоаффективным расстройством.

"Видимо, после смерти путина его смогут использовать еще какое-то время ", — отмечается в тексте публикации.

Следует также добавить, что, согласно данным, обнародованным телеканалом Sky News, во время поездки на полигон, где российский диктатор обнимался с солдатами, а после стрелял из винтовки, журналисты обратили внимание, что на одной из видеозаписей с российским президентом на заднем плане виднеется человек, держащий в руках предмет, похожий на ядерный чемоданчик. Именно у таких обычно хранятся коды для приведения в действие ядерного оружия рф.

"Хотя содержимое портфеля на изображениях проверить невозможно, журналисты предполагают, что это является очередной попыткой путина запугать Запад применением оружия массового поражения", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, реальна ли вероятность применения россией ядерного оружия против Украины по мнению главы ГУР МО Кирилла Буданова.

Также напомним, что у украинских границ НАТО может разместить свое оружие массового поражения.