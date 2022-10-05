"Тема открыта": ядерное оружие НАТО могут разместить у границ Украины

В настоящее время Польша находится на стадии переговоров с американцами

В связи с постоянной опасностью со стороны россии относительно применения оружия массового поражения страны Запада должны обеспечивать собственную безопасность и безопасность в мире от такого опасного типа оружия. Так, есть вероятность того, что ядерное оружие может быть размещено на территории Польши.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому изданию "Gazeta Polska". Как он отметил, Польша не является ядерным государством, но является членом НАТО. Таким образом, уже скоро страна может потенциально получить ядерное оружие для размещения на ее территории.

"Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую возможность. Тема открыта", — заявил польский президент.

Он подчеркнул, что возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии в Польше всегда есть. Переговоры на этот счет сейчас ведутся. Программа совместного использования ядерной энергии (Nuclear sharing) — это концепция Североатлантического альянса, предусматривающая сдерживание ядерной политики. Согласно ей, страны-члены НАТО, не имеющие такого оружия, могут планировать его использование с другими странами альянса.

Как сообщал "Телеграф" ранее, премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что польские власти могут открыть специальный хаб для ремонта украинской военной техники.