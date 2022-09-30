Реформа ООН: в Раде рассказали, как Украине лучше противостоять россии

Нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе оценила "Телеграфу" масштаб кризиса международных инструментов

На сегодняшний день инструменты, которые есть в Организации Объединенных Наций, не соответствуют вызовам, с которыми столкнулась Украина после развязывания россией войны. Очевидно, что ООН и другие международные организации оказались неэффективными для противодействия агрессии рф, поэтому остро необходим поиск новых форматов, чтобы отстоять и защитить украинские интересы на международном уровне.

Об этом в комментарии "Телеграфу" отметила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы видим, какой кризис переживают Организация Объединенных Наций, ОБСЕ. Мы видим несуразность и неэффективность в отношении ожиданий, которые возлагаются на эти организации, такие как Красный Крест. ООН, по сути, парализована на уровне Совета Безопасности. Этот орган слишком неповоротлив для того, чтобы эффективно его использовать в борьбе против россии, поэтому мы видим создание новых форматов, в частности Рамштайна… Возможно, ООН должна быть распущена так же, как когда-то была распущена Лига наций, потому что мировой порядок после Второй мировой, на который она ориентирована, не отвечает сегодняшним реалиям, а имеющиеся в ООН инструменты не отвечают вызовам, с которыми мы столкнулись", — отмечает парламентарий.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, российский диктатор путин объявил о "присоединении" к рф новых территорий — части Донбасса, а также отдельных районов Херсонской и Запорожской областей.

В подготовке к этому действу он уже даже подписал преступные приказы о "признании независимости" двух последних регионов.