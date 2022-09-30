Реформа ООН: в Раді розказали, як Україні краще протистояти росії

Нардеп Іванна Климпуш-Цинцадзе оцінила "Телеграфу" масштаб кризи міжнародних інструментів

На сьогоднішній день інструменти, які є в Організації Об'єднаних Націй не відповідають викликам, з якими зіткнулась Україна після війни, яку розв'язала росія. Очевидно, що ООН та інші міжнародні організації виявилися неефективними для протидії агресії рф, відтак гостро необхідний пошук нових форматів, щоб відстояти та захистити українські інтереси на міжнародному рівні.

На цьому в коментарі "Телеграфу" наголосила народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми бачимо, яку кризу переживають Організація Об’єднаних Націй, ОБСЄ. Ми бачимо недолугість і неефективність відносно очікувань, які покладаються на ці організації, такі як Червоний Хрест. ООН, по суті, паралізована на рівні Ради Безпеки. Цей орган занадто неповороткий для того, щоби ефективно його використовувати у боротьбі проти рф. Тому ми бачимо створення нових форматів, зокрема Рамштайну… Можливо, ООН має бути розпущена так само, як колись була розпущена Ліга націй, бо світовий порядок після Другої світової, на який вона орієнтована, не відповідає сьогоднішнім реаліям, а інструменти, які є в ООН, не відповідають викликам, з якими ми зіткнулись", — зазначає парламентар.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 вересня, російський диктатор путін оголосив про "приєднання" до рф нових територій — частини Донбасу, а також окремих районів Херсонської та Запорізької областей.

У підготовці до цього дійства він уже навіть підписав злочинні накази про "визнання незалежності" двох останніх регіонів.