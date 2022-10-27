Война — день 246: жестокие бои на Донбассе, обстрелы городов Украины ракетами и дронами продолжаются

Оперативно о главном 27 октября

Полномасштабное вторжение российской федерации в Украину продолжается 246 дней. Оккупанты продолжают запускать по украинским городам ракеты и дроны-камикадзе. На фронтах также идут тяжелые бои, в частности, жестокие бои продолжаются в Донецкой области — на Бахмутском направлении и в районе Авдеевки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 От вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригорода. Есть информация о пожаре, часть инфраструктурных объектов остаются без электричества.

00:00 Над Днепропетровской областью ПВО предварительно уничтожила ракету Х-59.

Напомним, информация за 24 октября доступна в трансляции: "Война — день 243: ВСУ прорываются на Херсонщине, а оккупанты готовятся к уличным боям".

С информацией за 25 октября можно ознакомиться в материале: "Война — день 244: ВСУ сдерживают оккупантов на Донбассе и местами сами наступают".

О том, что происходило 26 октября читайте в сводке: "Война — день 245: из-за атак рф на города снова гибнут мирные украинцы, ВСУ освобождают Харьковщину".