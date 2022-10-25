Война — день 244: ВСУ сдерживают оккупантов на Донбассе и местами сами наступают

Оперативно о главном 25 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 244 дня. Оккупанты продолжают терроризировать украинские города атаками ракет и дронов-камикадзе. На Донбассе продолжаются тяжелые бои, на ряде участков фронта российские войска пытаются переходить в наступление, однако без существенных успехов. Вместе с тем, пользуясь сосредоточенностью оккупантов на других участках фронта, ВСУ освобождают населенные пункты в Донецкой и Луганской областях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Сообщается о сильном взрыве и пожаре в оккупированном Луганске.

МАГАТЭ готовится в ближайшие дни проинспектировать два ядерных объекта в Украине на фоне заявлений россии о якобы разработке Украиной "грязной бомбы", заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Напомним, информация за 22 октября доступна в трансляции: "Война — день 241: оккупанты вновь накрыли Украину ракетами, пока ВСУ продвигаются вглубь фронта".

С информацией за 23 октября можно ознакомиться в материале: "Война — день 242: оккупанты бегут с Херсонщины, но продолжают террор дронами и ракетами".

О том, что происходило 24 октября читайте в сводке: "Война — день 243: ВСУ прорываются на Херсонщине, а оккупанты готовятся к уличным боям".