Война — день 241: ВСУ методично уничтожают оккупантов, а россияне готовят масштабный теракт

Оперативно о главном 22 октября

Полномасштабное военное вторжение россии в Украину длится уже 241 день. По данным аналитиков, ВСУ уже практически завершили освобождение Харьковщины и наносят тяжелый урон россиянам на правом берегу Днепра в Херсонской области, при этом эксперты высказывают мнения, что в ноябре Украина вернет под свой контроль еще ряд населенных пунктов. Оккупанты в свою очередь продолжают обстреливать мирные города и готовят теракт на Каховской ГЭС, который в случае исполнения приведет к масштабной катастрофе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Постоянный представитель россии при ООН назвал "фейком" информацию о приобретении БПЛА у Ирана.

Напомним, данные за 19 октября читайте в материале: "Война — день 238: рф продолжает бить по городам Украины и вывозит людей из Херсона".

О том, что происходило 20 октября можно узнать в сводке: "Война — день 239: оккупанты бомбят Украину, в стране объявлена жесткая экономия электроэнергии".

Информация за 21 октября доступна в трансляции: "Война — день 240: в Украине массовые отключения света, коллаборанты бегут с Херсонщины".