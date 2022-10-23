Война — день 242: оккупанты бегут с Херсонщины, но продолжают террор дронами и ракетами

Оперативно о главном 23 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 242 дня. По данным западных аналитиков, профессиональные части оккупантов выходят из западной части Херсонской области, но вместо себя оставляют толпу плохо подготовленных мобилизованных, что не исключает вероятности того, что отступление оттуда будет происходить по харьковскому сценарию, вместе с тем появляется информация, что россияне готовятся к ожесточенным боям в самом Херсоне. При этом продолжается ракетный террор Украины, а под ракетные удары вновь попадают объекты энергетической инфраструктуры.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл призвал президента Джо Байдена увеличить помощь Украине, в частности речь идет о противовоздушной обороне и дальнобойной артиллерии.

Напомним, о том, что происходило 20 октября можно узнать в сводке: "Война — день 239: оккупанты бомбят Украину, в стране объявлена жесткая экономия электроэнергии".

Информация за 21 октября доступна в трансляции: "Война — день 240: в Украине массовые отключения света, коллаборанты бегут с Херсонщины".

С информацией за 22 октября можно ознакомиться в материале: "Война — день 241: оккупанты вновь накрыли Украину ракетами, пока ВСУ продвигаются вглубь фронта"