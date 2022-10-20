Война — день 239: оккупанты бомбят Украину, в стране объявлена жесткая экономия электроэнергии

Оперативно о главном 20 октября

Украина отражает массированное российское вторжение уже 239 дней. Из-за многочисленных атак россиян по украинской инфраструктуре, прежде всего, энергетической, власти призвали жителей страны экономить электроэнергию, а также ожидаются отключения света во всех областях страны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В течение месяца сбито 233 "Шахеда" и десятки ракет, сообщил Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Напомним, информация за 17 октября доступна в трансляции: "Война — день 236: оккупанты несут огромные потери на Херсонщине и атаковали Киев".

Данные за 18 октября читайте в материале: "Война — день 237: рф продолжает террор Украины ракетами и дронами-камикадзе".

О том, что происходило 19 октября можно узнать в сводке: "Война — день 238: рф продолжает бить по городам Украины и вывозит людей из Херсона".