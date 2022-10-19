Война — день 238: рф продолжает бить по городам Украины дронами и готовит эвакуацию из Херсона

Оперативно о главном 19 октября

Широкомасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 238 дней. Оккупанты продолжают бить ракетами и дронами-камикадзе по украинским городам и инфраструктуре. В связи с этим НАТО уже пообещало предоставить Украине системы ПВО для противодействия атакам беспилотников. Вместе с тем, на южном фронте намечаются определенные изменения. В частности, оккупанты и коллаборанты заговорили об "эвакуации" местных жителей с правобережья Херсонской области, а также о неких "сложных решениях" для них касательно самого Херсона.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 США, Франция и Британия запросили на среду обсуждение в Совбезе ООН по теме передачи Ираном беспилотников россии и их применению против Украины

00:00 Оккупированная российскими войсками Запорожская атомная станция, получавшая э/э по внешней резервной линии 330 кВ, снова подключена к последней действующей линии напряжением 750 кВ ЗАЭС-Днепровская, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, информация за 16 октября доступна в трансляции: "Война — день 235: оккупанты несут феерические потери, но продолжают ракетный терроризм".

Данные за 17 октября читайте в материале: "Война — день 236: оккупанты несут огромные потери на Херсонщине и атаковали Киев".

О том, что происходило 18 октября можно узнать в сводке: "Война — день 237: рф продолжает террор Украины ракетами и дронами-камикадзе".