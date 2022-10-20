Российские военные воюют ожесточенно, но есть один нюанс, — Игорь Луценко

Экс-нардеп, а ныне военнослужащий Игорь Луценко рассказал "Телеграфу" о ротации на фронте и новом формате войны

Бывший народный депутат Игорь Луценко, защищающий Украину на передовой, в интервью "Телеграфу" рассказал, изменит ли помощь Ирана и мобилизация в россии продолжительность и тактику войны. Также озвучил свою идею о том, как изменить систему призыва к украинской армии в условиях боевых действий. Чтобы просмотреть полную версию интервью в видеоформате, пролистайте вниз.

"Если бы Украина занималась дронами серьезно с самого начала, сегодня у нас была бы совсем другая война"

- Ты недавно писал, что борьба на фронте идет почти за каждый окоп и что сразу после мобилизации в рф россияне пошли в наступление. Как изменилась тактика врага?

- Единственное проявление мобилизации в россии было неделю назад: на нашем участке фронта появилось около пяти БТР с десантом внутри, и они привезли определенное количество пехоты. Выглядело это бестолково. Они приехали и начали тыкаться в посадку, чтобы скрыться. После нашего артогня они скрылись, часть десанта потеряли по пути. Я видел, как они прятались вдоль дороги. У меня есть подозрение, что это были чмобики нового разлива. Их бросили вперед без особых тактических задумок.

Последние два месяца, по крайней мере на нашем участке, российские военные воюют ожесточенно, но без веры в результат. Три недели назад были жаркие дни, тяжелые бои и потери с двух сторон, но при этом видно, что их командиры уже не рассчитывают на какие-то успехи. Просто им нужно показать, что, несмотря на кучу двухсотых (погибших. — Ред.), они старались.

- Подавляющее большинство аналитиков считают, что у Украины есть преимущество на фронте и никакие атаки ракетами и мобилизация это не изменят. Собственно, как помощь Ирана и по факту — Китая. Может ли эта мобилизация в россии как-то существенно изменить ход войны?

- Будем прямо говорить, что все эти дроны — это китайские компоненты и удачная иранская разработка. Это показывает, насколько эффективным оружием в настоящее время являются дроны. Россия, воевавшая по традиционным лекалам, на дроны никогда не полагалась, а вот иранцы оказались умнее и научили россиян всему тому, что россиянам нужно было знать вначале, если они хотели захватить Украину. Это оружие может лететь далеко и парализовывать и коммуникации, и энергетическую инфраструктуру. Если бы Украина занималась дронами серьезно с самого начала, как занимался Иран, то сегодня у нас была бы совсем другая война. "Шахеды" перенесли войну из режима XX столетия, в режим XXI века. Сейчас из-за дронов война становится все более высокотехнологичной.

– Сможет ли эта мобилизация существенно затянуть войну?

- Через три месяца, если мобилизованных даже останется половина, то эта половина будет гораздо более пригодной для войны. Через шесть месяцев это будут уже достаточно пригодные войска. Если сохранят физическую боеспособность.

Это угроза для нас, и нам нужно себя переводить на новый уровень, чтобы с этой угрозой справиться.

- Что ты имеешь в виду?

- Реализовать хотя бы часть того технического потенциала, который уже есть. Это управление боем, наблюдение за происходящим на фронте, аэроразведка, ударные дроны. Мы должны качественными технологиями перевести войну в ту плоскость, где численность противника, танков или пушек не имеет никакого значения.

Нам нужно пытаться выжить путем перестройки нашей технологической структуры войска.

"Нужно не только хорошо клянчить оружие у Запада. Должна быть массовая поддержка украинских разработок"

- Недавно ты писал как раз о производстве украинских дронов. Что нужно сделать, чтобы это производство наладить? Потому что сейчас мы полностью зависимы от поставок иностранного оружия.

- Нам нужно не только хорошо клянчить оружие у Запада, потому что это производит нездоровое психологическое настроение. Это психология жертвы, и так это не должно работать. Должна быть массовая поддержка наших разработок, а этот механизм у нас полностью отсутствует. У нас отсутствует "Укроборонпром" как явление. Так же и Министерство обороны. Они должны перейти на качественный режим работы с нашими внутренними резервами. История с поддержкой Западом нашей обороны – не вечна. Может измениться настроение, власть в США, в частности. Поэтому нужно, чтобы украинцы готовились помогать самим украинцам.

Примером могут служить британцы, предпринимавшие колоссальные усилия для интеграции гражданских людей в военно-оборонную сферу. Нам нужно хотя бы не запрещать импортировать детали для дронов, потому что сейчас это запрещено. Надо разрешить украинцам разрабатывать оружие для защиты своей страны, разрешить это частным инициативам.

Возможности внутри нашей страны позволяют нам защититься от россии.

- Кроме того, что ты военный, долгое время был депутатом и политиком. Почему наши западные партнеры, в частности, страны НАТО, дают нам определенное вооружение с опозданием? Только после интенсивных обстрелов Киева мы получили систему IRIS, еще ожидаем системы борьбы с дронами.

– Дело в том, что часть наших партнеров нашими партнерами, по сути, не является. Это точно о Франции и Германии. Венгрия просто более откровенна в своем отношении к украинцам. Германия и Франция стараются делать хороший вид при очень плохой игре.

А вообще политика мирного времени как раз такова и есть: не делать никаких резких движений, желательно вообще ничего не делать из того, что может иметь какие-то последствия. Мол, давайте отложим проблему путина на время.

А война Западу уже объявлена, просто она идет в Украине. Играет роль, что многие на Западе являются агентами российской коррупции. Россияне тратят на них миллиарды долларов. Поэтому отношение такое, что да, геноцид, но мы здесь при чем? Поэтому нам нужно минимально от этого зависеть. Например, Израиль многое берет у Штатов, хотя может справиться и без этого.

– Многие говорят о проблеме своевременной ротации бойцов с передовой. Как законодательно это можно решить?

– Мы пока пытаемся решить это путем просьб. Также есть петиция. Проблема в том, что одна часть мужчин долго воюет, они призваны в армию и будут воевать до победного конца. Десять лет, так десять лет. А большая часть достаточно здорового, готового к войне населения даже не проходит должную подготовку, чтобы стать заменой нам, если мы выйдем из строя. Думаю, что правильно было бы одних на время отправлять на отдых: вот я воевал год, и, если ничего не меняется, меня на год отправить домой. Нас в это время заменяет другое поколение призывников. И в случае "Ч" мы будем иметь больше подготовленных людей. И если вдруг будет эскалация, они пригодятся. А сейчас люди в феврале 2022-го бросили все и побежали защищать Киев. А дальше билет из армии только в один конец.

Я бы, например, в тылу реализовал важный проект по производству дронов, и это было бы проще делать. Но сейчас я на передовой, хотя мог бы научить как минимум пять человек.

- Доводится ли эта позиция до командования?

– Не доводится, понимания этого там нет.