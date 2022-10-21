Война — день 240: В Украине массовые отключения света, коллаборанты бегут с Херсонщины

Оперативно о главном 21 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 240 дней. На Донбассе идут тяжелые бои. На юге ВСУ давят на оккупационную армию, а местные коллаборанты, в частности, на правобережье Херсонщины, спешно пакуют чемоданы и бегут на подконтрольные рф земли. Тем временем в Украине продолжаются масштабные отключения электроэнергии в целях экономии и балансировки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские СМИ пишут о попадании в Антоновский мост и переправах через Днепр в оккупированном Херсоне.

Иран является участником боевых действий в Украине, заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Иран в настоящее время ведет непосредственные боевые действия на местах, а также путем предоставления оружия, которое наносит ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине.

Напомним, информация за 18 октября доступна в трансляции: "Война — день 237: рф продолжает террор Украины ракетами и дронами-камикадзе".

Данные за 19 октября читайте в материале: "Война — день 238: рф продолжает бить по городам Украины и вывозит людей из Херсона".

О том, что происходило 20 октября можно узнать в сводке: "Война — день 239: оккупанты бомбят Украину, в стране объявлена жесткая экономия электроэнергии".