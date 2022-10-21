Глава Пентагона провел переговоры с шойгу и Резниковым: что известно

Разговор с Резниковым произошел после созвона с шойгу

Глава Министерства Обороны США Ллойд Дж. Остин III 21 октября провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и их российским коллегой сергеем шойгу. Разговоры прошли по отдельности. Переговоры с шойгу у Остина — вторые со времени вторжения россии в Украину. С Резниковым говорили обязательства союзников озвученные на заседании Контактной группы по обороне Украины 12 октября.

Результаты двух разговоров оглашены на сайте Пентагона. Отмечается, что при общении с шойгу, Остин отметил важность поддерживать связь в "условиях продолжающейся войны против Украины". Российские пропагандисты уже переиначили данные и назвали это "украинским кризисом".

Переговоры с главой украинского ведомства описаны Пентагоном чуть более детально, но без конкретики. Остин подтвердил поддержку Украины от США и международного сообщества, как в укреплении Украины сейчас, так и способности защищать себя в будущем. Главы Министерств обороны пообещали поддерживать контакт.

Напомним, накануне стало известно, что США предоставят Украине военную помощь на $725. Кроме снарядов там техника и медикаменты. Как ранее сообщал "Телеграф" не только главы ведомств могут поговорить — на саммите в Индонезии могут встретиться и лидеры государств.