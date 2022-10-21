Глава Пентагону провів переговори з шойгу та Резніковим: що відомо

Розмова з Резніковим відбулася після дзвінка з шойгу

Глава Міністерства Оборони США Ллойд Дж. Остін III 21 жовтня провів телефонні переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим та їх російським колегою сергієм шойгу. Розмови пройшли окремо. Переговори з шойгу у Остіна – другі з часу вторгнення росії в Україну. З Резніковим говорили про зобов’язання союзників, озвучені на засіданні Контактної групи з оборони України 12 жовтня.

Результати двох розмов оголошено на сайті Пентагону. Зазначається, що при спілкуванні з шойгу Остін наголосив на важливості підтримувати зв’язок в "умовах війни проти України, що триває". Російські пропагандисти вже переінакшили дані та назвали це "українською кризою".

Переговори з главою українського відомства описані Пентагоном більш детально, але без конкретики. Остін підтвердив підтримку України від США та міжнародного співтовариства як у зміцненні України зараз, так і здатності захищати себе в майбутньому. Глави Міністерств оборони пообіцяли підтримувати контакти.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що США нададуть Україні військову допомогу на $725. Окрім снарядів там техніка та медикаменти. Як раніше повідомляв "Телеграф", не тільки глави відомств можуть поговорити — на саміті в Індонезії можуть зустрітися і лідери держав.