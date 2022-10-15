США дадуть Україні допомогу на $725 млн: що в ній буде

Америка передасть боєприпаси, техніку, медикаменти

США продовжують передавати Україні військову допомогу. Президент США Джо Байден підписав указ, яким направив 725 млн доларів США на допомогу нашій країні.

Про це повідомляє сайт Білого дому. У свою чергу в Пентагоні розкрили, що буде в новому пакеті військової допомоги. Серед іншого передадуть багато боєприпасів.

Якщо судити за списком, то українські військові отримають:

додаткові снаряди для HIMARS.

155-мм артилерійських снарядів — 23 тис.,

артилерійських снарядів високоточних аналогічного калібру — 500,

пострілів систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM) аналогічного калібру — 5 тис,

протитанкових гармат — 5 тис,

протирадіолокаційні швидкісні ракети HARM — невказана кількість,

багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV – понад 200.

Стрілецька зброя та понад 2 млн набоїв до неї та медикаменти входять у пакет. Про військову допомогу оголосили після зустрічі у Брюсселі, де лідери багатьох країн заявили про посилення підтримки України. Зокрема, вже поставили одну із чотирьох обіцяних систем ППО з Німеччини. В Іспанії також побажали посилити українську систему оборони проти атак з повітря та пообіцяли Hawk.