ВСУ успешно применили новое оружие, полученное от США

ВСУ уничтожили вражескую технику с помощью нового поступления вооружения

Еще в августе США сообщили о поставке в Украину очередного пакета военной помощи, в который должны были войти оружие и снаряжение на 775 млн. дол. В этом перечне значились и 1500 противотанковых ракетных комплексов BGM-71 TOW.

И вот на ТГ-канале журналиста Андрея Цаплиенко появилось видео применения американского ПТРК TOW с уничтожением танка оккупантов. Правда время и место его применения неизвестно.

ПТРК TOW – "старичок", который всегда к месту

Надо сказать, что TOW, в отличии от также получаемого ВСУ ПТРК "Джавелин", нельзя назвать современнейшим противотанковым средством – он был разработан еще в 70-х годах. Однако и назвать его старым также нельзя, ведь комплекс до сих пор состоит на вооружении армии США и более 40 стран.

С 1970 года TOW модернизировался и улучшался более 10 раз, а общее число ракет к нему составляет порядка 700 тысяч, что делает его самым массовым ПТРК в мире, а это было бы невозможно для оружия с плохими показателями.

Впервые TOW был применен еще во Вьетнамской войне США и с тех пор воевал на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в Африке, Сирии, Саудовской Аравии и с тех пор его модернизация велась на основании полученного боевого опыта.

Не "Джавелин" и хуже "Стугны"

Но все же возраст TOW дает о себе знать и потому он имеет основной недостаток, который был устранен в ПТРК "Джавелин" — его ракета не работает по принципу "выстрелил и забыл", ее надо "вести" по шнуру, удерживая крестик прицела на цели. Это делает боевую работу расчета более опасной, так как приходится управлять ракетой те 5-10 секунд, которые она летит до цели.

Также TOW уступает и по другим параметрам, например, его дальность составляет чуть менее 4 км, в то время как современные ПТРК бьют не меньше 5 км.

По многим параметрам TOW проигрывает украинской разработке – ПТРК "Стугна", которая помимо большей дальности еще и более безопасна для работы расчета, ведь управлять пуском и полетом ракеты можно дистанционно.

Тем не менее количественный рост противотанкового и противотранспортного вооружения ВСУ явно не будет лишним, тем более что украинские бойцы, как показывает видео, умеют его успешно использовать.

Вместе с тем российская агрессия показала высокие боевые качества украинского ПТРК "Стугна".