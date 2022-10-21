Ездила на велосипеде с украинским флажком: в Скадовске оккупанты казнили медсестру (фото)

Женщину похитили прямиком из ее дома вместе с мужем

Россияне, вынужденные отступать с правого берега Днепра на Херсонщине, становятся еще злее и агрессивнее. От их действий и запугиваний регулярно страдает местное население, а некоторые даже поплатились жизнью за демонстрацию проукраинских взглядов. Как, к примеру, 56-летняя Татьяна Мудренко, медсестра из Скадовска, которую захватчики убили весьма показательным способом. По неподтвержденным данным, женщину повесили возле здания суда.

О трагедии в оккупированном городе стало известно широкой общественности после публикации украинской журналистки Зои Казанжи в Facebook. Она ссылается на информацию от родной сестры-близняшки Татьяны Мудренко — Натальи.

Известно, что Татьяну вместе с ее мужем Анатолием Ореховым оккупанты похитили еще 7 октября. Забирать "на подвал" пришли полицаи из местных коллаборантов — перебежчики из числа бывших работников Нацполиции Украины.

Оккупантов якобы возмутило то, что накануне женщина обогнала машину, в которой ехали российские военные. Им это не понравилось, они остановили машину для проверки документов. Татьяна Мудренко, будучи весьма боевой женщиной, подняла шумиху, и захватчикам пришлось ее отпустить. Впрочем, мстительные россияне решили все равно поквитаться.

Стоит отметить, что Мудренко работала медсестрой, имела абсолютно проукраинские взгляды и ходила на все митинги в Скадовске, пока это не стало опасным для жизни. Примечательно то, что даже во время оккупации она ездила на велосипеде с украинским флажком.

Погибшая Татьяна Мудренко

"В городе рассказывают, что женщину показательно повесили перед зданием суда. Правда ли это, точно неизвестно, — отмечает Казанжи. — Ее мужа отпустили похоронить жену. И снова забрали в заложники".

Журналистка также отметила, что жителей оккупированных территорий очень часто пытают, калечат и убивают. Все для того, чтобы уничтожить украинцев, как нацию, подчистую.

К слову, достается не только взрослым, но и детям. Ранее "Телеграф" рассказывал, что все на той же Херсонщине россияне открыли огонь по ребенку, увидев в его руках мобильный телефон. К сожалению, один из раненых несовершеннолетних скончался от полученных травм.