Будет ли россия атаковать Киев: Олег Жданов назвал более важную цель оккупантов

Военный эксперт оценил "Телеграфу" возможность повторной попытки путина захватить столицу

Риск повторного нападения с севера на Украину будет расти по мере наращивания совместной белорусско-российской военной группировки на территории беларуси. А возможный удар оккупанты в первую очередь готовят уже не на Киев, а на западные регионы Украины. Хотя украинская столица и остается политической целью №1 у диктатора путина.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, комментируя нам заявление представителя Генштаба, бригадного генерала Алексея Громова, который накануне сообщил, что угроза наступления из беларуси растет.

"Действительно, риски есть, и они растут. Потому что россия и беларусь начали формирование совместной группировки на территории РБ. Следовательно, как бы мы ни хотели, риск появляется, он будет расти с формированием этой группировки, с увеличением ее численности и получением им техники и вооружения", — говорит эксперт.

В то же время, комментируя тот факт, что с территории беларуси в россию перемещают белорусскую технику, вооружение и боеприпасы (через что сама белорусская армия ослабляется), Олег Жданов отметил следующее: "Да, это касается белорусской армии. Да, он (лукашенко, — Авт.) пытается как можно больше снизить ее боевой потенциал, чтобы не вмешиваться в эту войну".

"А с другой стороны, российская федерация настаивает на формировании совместной группировки уже как сил безопасности союзного государства. И кстати, действительно, такой своего рода нелогичный ход они делают: с одной стороны эшелоны с техникой, вооружением и боеприпасами едут из беларуси в россию. А с другой стороны россия с Дальнего Востока, из района Владивостока, гонит эшелоны с техникой, личным составом и боеприпасами для этой группировки", — отмечает он.

Что же касается возможных ударов с севера по Украине, эксперт подтверждает, что приоритеты у россии и беларуси несколько действительно изменились, и они сразу не будут атаковать Киев, как это было в конце февраля.

"Киев это политическая цель, а есть практическая цель. Очевидно, они практическую цель поставили вперед перед политической. Поэтому да, перерезание поставок вооружения становится главной на сегодняшний день проблемой для российских войск", — объясняет Олег Жданов.

Напомним, "Телеграф" информировал, что риск наступления с территории Беларуси ранее оставался низким, несмотря на предупреждение Генштаба ВСУ. Так, по крайней мере, считали эксперты американского Института изучения войны ISW.

Тем не менее, беларусь может использовать своих солдат на границе с Украиной, чтобы проверить, сможет ли она отвлечь ВСУ на себя, — заявляли в Белом доме.

В то же время, как сообщалось, многие эксперты в Украине считают, что белорусскому диктатору александру лукашенко невыгодно нападать войсками РБ на Украину, однако он вынужден поддерживать российского диктатора владимира путина, который давит на него в этом плане.