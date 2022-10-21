На какое оружие от Израиля может рассчитывать Украина: военный эксперт указал на важные моменты

Николай Сунгуровский объяснил "Телеграфу", какое вооружение Иерусалим готов передать/передает ВСУ, и почему политики играют в молчание

Тематика возможной поставки оружия для Украины из Израиля на этой неделе снова была одной из ключевых. Особенно она актуализировалась в связи с массированными атаками по Украине с использованием иранских дронов. Вокруг углубления военного сотрудничества между Киевом и Иерусалимом началась даже определенная политическая эквилибристика: от призывов дать оружие Украине до сорванных телефонных переговоров между министрами обороны двух стран и фактически официального отказа на украинские запросы по вооружению.

Впрочем, несколько прохладные политические игры почему-то не мешают Киеву расширять перечень военных заявок в адрес израильтян. Так, стало известно, что Украина попросит у Израиля системы ПВО. Но вопрос удовлетворения военных аппетитов украинцев, похоже, до сих пор остается открытым.

Отметим, что именно Израиль является ключевым мировым поставщиком передового оружия, включая беспилотники, ракеты, радиолокационные технологии и т.д. Так что любая помощь Украине в войне против россии только бы усилила потенциал ВСУ и защитила мирное население.

"Телеграф" поинтересовался мнением по поводу всего этого "сериала" под названием "оружие от Израиля" у директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского.

"Политика Израиля, которую он сейчас проводит, скажем, "по умолчанию", ее он применял всегда по отношению к любому острому вопросу, особенно военному. Например, мы знаем, что у Израиля есть ядерное оружие, но об этом он никогда не говорил и сейчас не говорит о нем. Вопрос с передачей оружия Украине это такое же подобное дело, потому что у Израиля очень много проблем как с россией, ираном, так и с ближайшими соседями, которые преимущественно являются террористическими организациями. И для него это вопрос выживания. Поэтому так критически относиться к Израилю, что он нам не помогает, я бы не стал. Не знаю точно, ведь у меня таких данных нет, но подозреваю, что много уже помощи от Израиля есть в Украине. И в виде оружия, и консультаций, и обучения, и т.д. Просто об этом молчат и правильно делают", — объясняет эксперт.

По словам Сунгуровского, по поводу ожиданий Украины получить от Израиля современные комплексы ПВО, то рассчитывать на это особо не стоит, "и не потому что Израиль по каким-то политическим мотивам не желает нам этого давать, а потому что, если мы например говорим о "Железном куполе", "так Украине он особо и не нужен".

"Ибо это комплекс противодействия не маневрированным целям. То есть ни дроны, ни авиация, ни крылатые управляемые ракеты в этот спектр не попадают. То есть он, скажем так, эффективен, например, против обстрелов из реактивных систем залпового огня. Но с таким темпом, с таким массивом обстрелов, которые совершает россия, он также не справится. Не хватит ракет. То есть он стреляет по целям, которые не меняют траекторию, поскольку рассчитан на то, что сам вычисляет их траекторию, и если она попадает по прикрываемой цели, только тогда система открывает огонь. А остальное просто пропускает", — отмечает он.

Николай Сунгуровский также напомнил, что у Израиля на самом деле на вооружении находится многослойная эшелонированная система ПВО, но она пребывает в единственном экземпляре. То есть, чтобы удовлетворить потребности Украины, комплексы ПВО нужно поставить на производство, изготовить, а уже потом поставлять украинской стороне.

"Физически, у Израиля нет таких возможностей. И они к тому же очень дорогостоящие. Украине нужно антидроновое оружие, которое, возможно, Израиль уже поставляет. Просто об этом мы мало знаем и мало говорим", — говорит директор военных программ.

Из образцов израильского военного арсенала, которые еще могли бы заинтересовать Украину, эксперт также выделяет качественное танковое вооружение, "но опять же, они не производят его в таких масштабах, а изготавливают его для себя".

"На международном рынке вооружения Израиль пока не особо "засветился", хотя танки у него очень качественные. Также интересна бронированная техника. Да и многое другое. Дело в том, что мы же не можем заказывать все то, что есть у Израиля. А главное то, что нужно нашим Вооруженным Силам и имеется в той или иной стране. И именно этими делами занимается "Рамштайн". Там определяют, что нужно Украине, какое оружие есть или может быть произведено в других странах, как синхронизировать поставки и обучение на такую технику и т.д. Именно этими вопросами и занимается "Рамштайн", — резюмирует эксперт Центра Разумкова.

Напомним, ранее в комментарии "Телеграфу" директор Института мировой политики Евгений Магда отмечал, что кроме средств борьбы с дронами Израиль мог бы помочь Украине разведывательной информацией. А его вмешательство могло бы существенно усмирить Иран.

А эксперт-международник Олег Белоколос предполагал, что возможно дистанцирование Израиля от войны против Украины и формальный отказ в оружии — своеобразная политическая игра для введения россиян в заблуждение. Так, по его словам, ранее действовала Германия, которая в начале войны обещала Украине только шлемы, а сейчас снабжает современными системами ПВО. Так что в вопросе израильского вооружения еще рано ставить точку.