Результативность повышается: в ВСУ рассказали, сколько дронов сбивают

Это связано с повышением взаимодействия армии и с опытом

Последние полтора месяца Украину часто и массово атакуют российские дроны-камикадзе иранского производства. В настоящее время сбивать их становится все проще для Вооруженных сил Украины. Теперь количество "посаженных" вражеских объектов достигает 85 процентов.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на своем брифинге. По его словам, от первого применения врагом иранских дронов — камикадзе Shahed-136 13 сентября до сегодняшнего дня украинская армия и органы военного управления приобрели представление, как организовать взаимодействие и какими силами и средствами выявлять и уничтожать "шахиды".

"Если мы берем условно две недели крайних применения наших боевых сил и средств против дронов и результативность их сбития, то у нас цифра сегодня 85%, именно если говорим о дронах Shahed-136", — сказал он.

Юрий Игнат также добавил, что авиация, зенитно-ракетные войска, противовоздушная оборона сухопутных войск, зенитные самоходные установки, крупнокалиберные пулеметы, системы радиоэлектронной борьбы противостоят сегодня этой опасности. Он подчеркнул, что некоторые украинцы пытаются сбивать дроны с автоматов, но это малоэффективно против Shahed-136 и опасно в густонаселенных местах, так что делать этого не нужно.

Брифинг Юрия Игната

Как сообщал "Телеграф" ранее, официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что иранские войска в Крыму тренируют россиян на дронах-камикадзе.