Главные страхи лукашенко. Почему диктатор до сих пор не отважился на вторжение в Украину

Военные эксперты Олег Жданов и Владислав Селезнев оценили "Телеграфу" состояние готовности РБ к вторжению с севера

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко пытается максимально затянуть время прямого участия его армии в войне против Украины, учитывая несколько главных причин.

Такое мнение в комментариях "Телеграфу" высказали военные эксперты Владислав Селезнев и Олег Жданов, комментируя заявление Генерального штаба ВСУ о росте рисков повторного наземного вторжения с территории беларуси.

Накануне представитель Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что угроза наступления из беларуси растет.

"Очевидно, если бы белорусская армия хотела воевать и лукашенко принял бы такое решение, они бы это делали, начиная с февраля этого года. А они до сих пор этого не сделали. Почему это произошло? Потому что лукашенко — хитрый лис — понимает, что будет с его армией, если она вторгнется с севера на территорию нашей страны, у него и так есть потеря коммуникации его армии с белорусским обществом. Фактически его армия сейчас является (едва ли не единственной, — Авт.) опорой его власти. А если его армия превратится на "200-х", кто будет защищать его власть?!", — отмечает Селезнев.

Кроме того, по словам эксперта, армия РБ не готова к вторжению, а военную технику, поставляемую россией в беларусь, — низкого качества, и ее нужно чинить после расконсервации и длительного хранения на складах рф. На формирование же совместной группировки белорусских военных и российских мобилизованных может уйти длительное время.

В свою очередь Олег Жданов указал нам на то, что одной из причин, почему с территории беларуси в россию перемещается военная техника, а одновременно россия направляет в РБ старые танки и складские, еще советские, боеприпасы, является сознательное намерение лукашенко снизить потенциал собственных вооруженных сил.

Он (лукашенко, — Авт. ) пытается как можно больше снизить ее боевой потенциал, чтобы не вмешиваться (напрямую, — Авт.) в эту войну… Действительно, такой своего рода нелогичный ход они делают: с одной стороны, эшелоны с техникой, вооружением и боеприпасами едут из беларуси в россию. А с другой стороны россия с Дальнего Востока, из района Владивостока, гонит эшелоны с техникой, личным составом и боеприпасами для этой (общей на территории РБ, — Авт.) группировки", — отмечает он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как белорус Денис Прохоров, командующий полком Кастуся Калиновского, оценивает вероятность вторжения армии беларуси в Украину.

Кроме того, мы писали о том, что же могло побудить лукашенко согласиться на размещение российских военных на территории РБ.