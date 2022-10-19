Кремль мог "дожать": воюющий за Украину белорус рассказал, рискнет ли лукашенко вступить в войну

Белорусы более адекватно оценивают ситуацию, чем российские военные

Вероятное вторжение белорусской армии в Украину по-прежнему волнует многих наших соотечественников. Учитывая последние решения и заявления диктатора александра лукашенко, это неудивительно. По словам командира полка Кастуся Калиновского, в котором за целостность нашей страны воюют белорусы, Дениса Прохорова, Кремль мог окончательно "дожать" непризнанного президента РБ, хотя тот и старался максимально долго увиливать от полноценного участия в войне против Украины.

Как рассказал Прохоров в интервью "РБК-Украина", вторжение белорусских военных на украинскую землю исключать нельзя, ведь подобный приказ от лукашенко вполне может последовать. Впрочем, особой паники среди ВСУ нет, и на это — свои причины.

"Военнослужащие лукашенко в основном молодые люди, — поясняет командир полка Калиновского. — Они пользуются интернетом и понимают масштаб потерь путинской армии за все месяцы войны. Понимают, что такое "Байрактар", что такое ленд-лиз".

Денис Прохоров

По мнению Дениса Прохорова, белорусы не хотят, как российские оккупанты, возвращаться домой в гробах или пластиковых пакетах. Поэтому, скорее всего, армия Беларуси при попытке вторжения в Украину будет сильно саботировать приказы "сверху".

Также военный прогнозирует увеличение военнопленных в обменном фонде. Как подтверждение своим словам, приводит пример с чат-ботом собственного полка. В нем, по словам Прохорова, уже сейчас можно найти много сообщений, где белорусы уточняют, каким образом можно будет сдаться в плен.

"Реальную угрозу там может представлять какая-то "спецура", которые реально тренируются, — отмечает Прохоров. — И то их у лукашенко — тысячи две максимум".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские генералы думают о возможном повторе наступления на Киев со стороны Беларуси. Готовы ли ВСУ и как будут встречать "гостей" в случае необходимости, объяснял Сергей Наев.