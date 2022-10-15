"Лукашенко максимально балансирует": решится ли Беларусь на наступление

В Беларуси были готовы напасть еще 10 октября

В пятницу, 14 октября, самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко ввел в стране новый режим — "контртеррористической операции". Для Украины это становится еще одним "звоночком", который сообщает, что у диктатора есть определенные намерения относительно наступления. Сохранить свою власть столько лет лукашенко мог благодаря инстинктам политика, они иногда бывают важнее, чем стратегические и аналитические оценки. Он уже мог приступить к вторжению на север Украины, если бы увидел, что Украина готова отступить во время массированных обстрелов 10 октября. Однако сам президент Беларуси еще не готов сдаваться.

Об этом рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. По его словам, сейчас александр лукашенко "опять склонился к позиции максимального балансирования", хотя и получил кредит на 1,5 млрд долларов от путина. Сейчас самопровозглашенный президент фокусируется на политической поддержке президента рф, предоставлении территории Беларуси россиянам, проводящим оттуда атаки по Украине, а также помощь в ремонте поврежденной техники россии.

Проблема внедрения режима "контртеррористической операции" зависит от того, какое именно отношение имеет лукашенко ко всему этому. Если он действительно верит, что есть угроза от Украины и НАТО, то следует ожидать непредсказуемых шагов от Беларуси.

"Объективные данные о готовности Украины встретить возможную агрессию со стороны Беларуси и являются решающим сдерживающим фактором. Давление Кремля и побуждение к открытому вступлению в войну лукашенко достаточно умело преодолевает. Он хоть и не дзюдоист, но дает фору владимиру владимировичу дзюдоистскими приемами (когда используется сила противника против него самого)", — отметил Мельник.

Кроме того, сейчас стоит вопрос того, может ли Украина нанести удар по Беларуси. Эксперт считает, что может не быть другого варианта, чтобы обезопасить объекты на территории Украины от ударов или атак дронами. Раньше таких ударов не было — это могло бы стать реальным оправданием лукашенко своего открытого вторжения в Украину.

Как сообщал "Телеграф" ранее, до освобождения города Херсон осталось немного времени. Британская газета Financial Times назвала конкретный срок.