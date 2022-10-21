Угроза нацбезопасности: в Белом Доме планируют проверку компаний Илона Маска

Возможно, что по этой причине предприниматель сменил свою риторику

Так как недавно американский миллиардер Илон Маск сделал ряд чрезвычайно противоречивых заявлений по поводу войны в Украине, это вызвало обеспокоенность не только в Украине, но и в Соединенных Штатах. В администрации президента Джо Байдена обсуждают вопросы предоставления некоторых из предприятий бизнесмена проверке национальной безопасности, включая соглашение с Twitter о приобретении и спутниковой сети Starlink.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg. Как отмечается, чиновники США озабочены дружественной позицией Маска по отношению к россии и его заявлениям, которые идут на пользу владимиру путину. Также у них есть определенные подозрения относительно планов купить социальную сеть Twitter с группой иностранных инвесторов.

"Одним из элементов сделки Twitter на сумму 44 миллиарда долларов, который может вызвать проверку CFIUS, является присутствие иностранных инвесторов в консорциуме Маска. В группу входят принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал, Binance Holdings Ltd. – биржа цифровых активов, основанная и управляемая уроженцем Китая и суверенный фонд капитала Катара», — говорится в публикации издания.

Именно это, возможно, послужило поводом для изменения позиции Илона Маска в последнее время. Теперь все выглядит так, будто он уже защищает Украину.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Украина больше не должна иметь проблем по обслуживанию терминалов спутниковой связи Starlink. Есть три источника, которые его финансируют. По его словам, украинское правительство самостоятельно связалось с Илоном Маском для разрешения ситуации. Контактировать с бизнесменом взялся сам министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса", — пояснил Резников.

Он также рассказал, что тремя источниками финансирования являются Пентагон, Европа и частные доноры. В любом случае общение с Маском будет продолжаться по техническим вопросам.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Илон Маск заявил, что больше не будет финансировать Starlink для украинской армии, ведь это наносит его компании ущерб. Позже он передумал и заявил, что все-таки продолжит бесплатно помогать Украине.